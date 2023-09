Lucija Lugomer i suprug slavili poseban dan: 'Nije sve ispalo kako smo htjeli, ali dobro je'

Poznati plus size model, Lucija Lugomer (30) sa suprugom Danijelom Grlićem proslavila je osmu godišnjicu, a na društvenim je mrežama objavila niz zajedničkih fotografija.

Priznala je Lucija i kako su imali drugačijih planova za proslavu, ali su svakako sretni.

- Naših 8. Dado bi bez greške rekao ‘Nos nam po*ran‘, a ja bih zakolutala očima. Hajdemo malo biti realni - onako, u prkos Instagram načelima. Imala sam puno veće planove za današnji dan, rezervacija večere, imamo tetu čuvalicu, pa hajdemo fotografa da opali par za uspomenu... Možda neki video ako nam se zvijezde poklope. Ja ću frizeru na frizuru i nabacit dobru štiklu, a on će srediti bradu i obući košulju - započela je.

- No, činjenica je da smo danas prospavali pola dana i pokušali smiriti moj niski tlak, otišli na ultrazvuk bebe, počastili se pizzom i potom na roditeljski sastanak u vrtić. Nismo si kupili nikakve poklone, nismo opalili niti jednu fotku, okupali smo dijete zajedno i navečer ćemo pogledati ‘Masterchefa‘. Ono što vam mogu reći jest da smo pronašli balans u očekivanjima - dodala je Lucija koja s partnerom ima sina, a uskoro će stići i drugi.

Foto: Instagram

- Dado, sve znaš i to je najbitnije. Ostali, ja se nadam da ćete pronaći u životu partnera koji drži do one ‘u dobru i u zlu‘ - jer to je jedina istina koja postoji - zaključila je Lucija.

Inače, Lucija i Danijel vjenčali su se u u Zagrebu nakon tri godine veze. Do oltara ju je vodio otac Željko, a bez majke Duške je ostala sa samo 11 godina.

Foto: Instagram

Lucija je također otkrila da su obavili 4D ultrazvuk te da su bebi napokon vidjeli lice. To im je najljepši poklon za godišnjicu koji su mogli dobiti, kako je priznala u objavi.