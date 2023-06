Lucija Lugomer o trudnoći, bebi i pokojnoj mami: Nosim tu težinu sa sobom, ali život ide dalje...

Plus-size manekenka i influencerica Lucija Lugomer (30) u novoj je epizodi emisije 'In Magazin' otkrila detalje o novoj trudnoći, ali i da prinova stiže u teškom razdoblju.

Lucija i sprug Danijel Grlić zajedno imaju sina Leona (3), a nedavno je objavila da čekaju drugo dijete.

Foto: Instagram/Lucija Lugomer

- Reći ću da smo prošli prvo tromjesječje. Ušli smo u drugi dio cijele priče koja se zpravo zove nekako najsigurnija zona. Leo nam se ostvario jako brzo – ovu bebu smo čekali ipak neko vrijeme. Vjerujem da za sve postoji nekakav razlog i čekanje i vrijeme i ne ide to baš samo tako po narudžbi to je nešto što sam naučila iz ovog - rekla je Lucija.

Otkrila je da beba stiže u 11. mjesecu, kada je i obljetnica smrti njezine majke, bez koje je manekena ostala u 11. godini.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

- Ja opet nosim da tu jednu malu težinu sa sobom, ali znam da nisam jedina. Život ide dalje. Slavit ćemo rođendan u 12. mjesecu na kraju krajeva. Danijelovi dolaze dosta brzo ovaj put, tako da ću imati pomoć svekrve - pričala je Lucija.

Posebno ju je ganulo i pitanje kakav je njezin sinčić Leon dječak.

- Jao nemoj me to pitati, plakati ću. Ja sam u Leona potpuno zaljubljena, on je mamina ljubav. Nešto potpuno neiskvareno, iskreno nešto najljepše što se čovjeku može dogoditi - rekla je u suzama.