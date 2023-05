Poseban dan za Luciju Lugomer, slavila s Frankom i našom Kim Kardashian: 'Najbolje godine'

- Živjele mi najljepše godine života, kratko je poručila naša influencerica i poznati plus size model Lucija Lugomer koja osim što je nedavno podijelila da je ponovno trudna, razloga za slavlje ima i zato što joj je danas rođendan.

- Dobro mi došle tridesete - napisala je na društvenim mrežama podijelivši fotografiju u cvjetnom topu, bijelim hlačama i bež čizmama.

Lucija nije skidala osmijeh s lica, a početak svog posebnog dana započela je odlaskom na predstavljanje make-up linije 'Frankly Good' svoje prijateljice i poznate pjevačice Franke Batelić (30).

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osim nje u komentarima su se čestitkama pridružili obožavatelji, ali i njena prijateljica i influencerica Jelena Perić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, Lucija sa suprugom Danijelom Grlićem očekuje drugo dijete, a par već ima sina. Lugomer i chef vjenčali su se 2018. godine, a upoznali su se preko interneta. Javila mu se kada je vidjela da je američku sushi franšizu donio u Hrvatsku. On ju je počastio ručkom i, kako je sama rekla, to je bilo to.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Inače, kroz djetinjstvo nije imala lijepe uspomene. Sa samo 11 godina izgubila je majku koja je preminula zbog karcinoma dojke.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Život je u mom slučaju napisao ovu priču. Ne postoji razdoblje života kada je taj gubitak lakši ili teži. Moja je majka umrla premlada - rekla je jednom prilikom za Story.

- Odlazak psihologu uvelike mi je pomogao da vidim stvari iz drukčije perspektive, naučim biti pozitivna i kada je teško te sam otad još zahvalnija na svemu - ispričala je manekenka tada.

Foto: Instagram

