Lucija Lugomer pokazala kako je izgledala šest dana prije poroda

<p>Plus size manekenka i influencerica <strong>Lucija Lugomer </strong>(26) rodila je sina <strong>Leona</strong> u veljače ove godine, a sada je na Instagramu pokazala kako je izgledala nekoliko dana prije porođaja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- 6 dana prije nego sam rodila. Koja sreća. Koji ushit. 0 posto straha. Žensko tijelo je čudo ljudi moji. Čudo! Priznajem, pomalo mi fali jer i dalje to pamtim kao preeekrasno stanje!...ajde, ajde, i ovaj pored mene nije loš. Treba to sve izdurati - napisala je u opis fotografije na kojoj pozira sa suprugom <strong>Danijelom Grlićem</strong>.</p><p>Komplimenata oduševljenih pratitelja na društvenoj mreži nije nedostajalo.</p><p>- Prekrasna, mi žene smo čudo stvarno i treba uživati u svakoj fazi trudnoće - jedan je od komentara.</p><p>Lugomer je nedavno priznala kako je njezin najveći projekt tijekom korone bila sinova soba.</p><p>- Sve što sam zamišljala bili su svi ovi detalji, da, do onih najmanjih. Pogotovo nakon potresa, ova soba me izvukla od depresije koja je bila možda i logičan korak nakon postporođajnog baby bluesa. Što, mislile ste da nije i mene opalio? Pfff. Itekako. Nakon poroda, tjedan dana prije prve žrtve korone, u znoju, izgubljenosti, strahu, ma totalnom kaosu... plus saznanje od doktorice da dojenje nije opcija u odnosu Leona i mene... ova soba me u potpunosti psihički spasila - napisala je tada.</p>