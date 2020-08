A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Aug 11, 2020 at 8:01am PDT

Fotografija Leonove\u00a0sobe odu\u0161evila je njezine pratitelje pa su joj poru\u010dili kako ju je predivno uredila.

Lugomer: 'Sinova soba spasila me od postporođajne depresije'

70% sobička čini domaći dizajn, a realizacija je uspjela još ljepše nego što sam si zamišljala. Danas, pola godine nakon, tu moje srce titra nekim posebnim ritmom, napisala je među ostalim

<p>Plus size manekenka i influencerica <strong>Lucija Lugomer </strong>(26) rodila je sina <strong>Leona</strong> prije pola godine.</p><p>Sada je na društvenim mrežama priznala kako je njezin najveći projekt tijekom korone bila Leonova soba.</p><p>- Sve što sam zamišljala bili su svi ovi detalji, da, do onih najmanjih. Pogotovo nakon potresa, ova soba me izvukla od depresije koja je bila možda i logičan korak nakon postporođajnog baby bluesa. Što, mislile ste da nije i mene opalio? Pfff. Itekako. Nakon poroda, tjedan dana prije prve žrtve korone, u znoju, izgubljenosti, strahu, ma totalnom kaosu... plus saznanje od doktorice da dojenje nije opcija u odnosu Leona i mene... ova soba me u potpunosti psihički spasila - napisala je na Instagramu.</p><p>- 70% sobička čini domaći dizajn, a realizacija je uspjela još ljepše nego što sam si zamišljala. Danas, pola godine nakon, tu moje srce titra nekim posebnim ritmom. Gotovo je, zaljubljena sam preko ušiju, a problem anemije - ma i to ćemo riješiti, obećajem! - dodala je.</p><p>Fotografija Leonove sobe oduševila je njezine pratitelje pa su joj poručili kako ju je predivno uredila.</p>