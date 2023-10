Lučijano je pisao pjesme za estradne pjevače, članovi žirija u 'Superstaru' oduševio glasom

U novoj epizodi 'Superstar' audiciju je otvorio zagrepčanin Lučijano Šečić. Ima 18 godina i piše pjesme za estradne umjetnike, a svira klavir.

Odlučio je pjevati pjesmu 'Kralj' od Šake Polumente.

- Kakva ti je to tetovaža, oprosti? - pitao ga je Filip Miletić prije nastupa.

Foto: RTL

- Pošto mi djed pruža najveću podršku i oduvijek sam s njim i uvijek me svugdje vozi kad treba na neke emisije, tako sam da tetovirao 'Moj deda, moja legenda' i kad ga neće biti, uz mene je tu - rekao je Lučijano.

- To je to, već si prošao. Volim one koji vole svoje djedove - istaknuo je Tonči Huljić.

Foto: RTL

- Priznaj odakle si. Nisi iz Zagreba - komentirala je Severina nastup.

- On laže. Ti si južno. Ti si iz Leskovca sto posto - rekao je Filip.

- Ti si u prolasku kroz Zagreb - nadovezao se Tonči.

Foto: RTL

Filip je pomogao Lučijanu da namjesti mikrofon i ponovno je zapjevao.

- Mislim da su ovdje stvari prilično jasne. Reci mi još samo par stvari. Školu koju? Životnu školu zapravo - komentirao je Tonči.

- Završio sam osnovnu školu i krenuo u srednju, ali nažalost, nešto sam se tu malo razbolio tako da nisam mogao ići u školu. Na kraju je sve, hvala bogu, ispalo dobro. Jednostavno previše volim glazbu i smatram tko je sposoban u životu, ne treba imati školu da bi bio uspješan - istaknuo je Lučijano koji je sam naučio svirati i pjevati.

- Svaki dan vježbam - otkrio je.

Ispričao je žiriju da je rođen u Makedoniji, ali je odrastao u Zagrebu.

- Je li u redu da lažeš? Znaš kako kažu, tko ne zna pjevati u Makedoniji, uzmu mu putovnicu - rekao je Filip.

Foto: RTL

Lučijano je dobio četiri glasa 'da' i prošao dalje.