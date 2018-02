Lud od ljubavi: Lennon je Yoko doživljavao kao 'magično biće'

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

Postoje dvije verzije kako su se John Lennon, čovjek koji je osnovao najveći rock bend svih vremena, i sedam godina starija avangardna konceptualna japanska umjetnica i aktivistica Yoko Ono upoznali.

Prva je da su se prvi put susreli 1966. na njezinoj izložbi u Indica Galleryju u Londonu. a druga da je ona radila na glazbenim temama za knjigu u Londonu i da ih je upoznao upravo Lennonov kolega iz Beatlesa Paul McCartney. Lennon je već tada bio oženjen, no usprkos tome čim su se upoznali iskra među njima se zapalila i oni su od tog trenutka pa do njegove smrti ostali su nerazdvojni.

Foto: Keystone Pictures USA

Lennon se rastao od supruge Cynthije s kojom je imao sina Julliana i vjenčao s Yoko 20. ožujka 1969.u desetominutnoj ceremoniji na Gibraltaru. On je Yoko bio treći muž. I ona je otprije imala dijete, kći Kyoko. Lennon je svome dodao i njeno prezime te se počeo predstavljati kao John Ono Lennon.

Foto: Profimedia John i Cynthia 1964. u New Yorku

Ovisnost o Yoko

Ona je postala centar njegova života. želio je neprestano biti u njezinoj blizini.

Kolika je bila njegova ovisnost o Yoko nabolje pokazuje podatak da je za vrijeme snimanja posljednjeg albuma Beatlesa Abbey Road dopremio ogroman krevet u kojem bi Yoko mogla ležati i biti u njegovoj blizini jer je malo prije toga doživjela prometnu nesreću i ostala nepokretna jedno vrijeme. Lennon je bio toliko fasciniran svojom novom ljubavi da je prihvaćao svaki njezin prijedlog, sugestiju ili kritiku na pjesme koje je stvarao. Mnogi kritičari zato su upravo nju okrivili za lošiji prijem posljednjeg albuma kod publike.

Foto: wikimedia

Nakon 1970. godine napustio je Beatlese i krenuo u solo karijeru. Iako je Paul McCartney tada tvrdio da Yoko Ono nije razbila čuvenu četvorku fanovi su nju optuživali i smatrali je krivom za raspad planetarno popularnog sastava. Ona je tada rekla:

- Ja nikad nisam rekla Johnu da napusti grupu. Čak sam mu i govorila da to ne čini. Ja sam mu samo otvorila oči za neke druge vrijednosti u životu i pokazala mu druge pravce - kazala je Yoko.

Razdvojenost i rođenje sina

Svoj medeni mjesec proveli su u Amsterdamu prosvjedujući protiv rata u Vijetnamu. Snimili su prvu zajedničku pjesmu Give Peace a Chance, a ovaj period njihovog života Lennon je ovjekovječio u pjesmi Balada o Johnu i Yoko. Umjetničku suradnju supružnika uglavnom će i obilježit društveno angažirana umjetnost.

Foto: wikimedia

John i njegova srodna duša kako ju je nazivao Yoko Ono snimili su tri albuma: 'JohnLennon/Plastic', 'Ono Band' i 'Imagine'. Sredinom 1971. sele u SAD.

Nakon 1973., Yoko pokušava izgraditi karijeru, a John je se suočava sa opasnošću deportacije u Veliku Britaniju zbog kaznene prijave koju je zaradio radi konzumiranja droge.Tada dolazi do njihovog razdvajanja. Uz njezin blagoslov, tada počinje živjeti sa osobnom asistenticom May Pang.

Nakon godinu i pol dana, Yoko i John su ponovo skupa. O tom periodu razdvojenosti poslije su pričali kao o 'izgubljenom vikendu'. U listopadu 1975. Yoko je rodila sina Seana Lennona..

Prema Albertu Goldmanu, autoru biografije 'Životi Johna Lennona' u kojem je slavnog glazbenika opisao kao alkoholičara, nasilnika i narkomana, John je svoju suprugu Yoko doživljavao kao 'skoro magično biće' koje je moglo riješiti sve njegove probleme, ali je istovremeno to bila 'velika iluzija' jer ga je ona varala sa žigolima.

'Postao sam domaćica'

Nakon što im se rodio sin, John se u potpunosti posvetio obitelji i postao prava domaćica kako se našalio u jednom intervju 1977. godine. Tada je napisao tek nekoliko pjesmama za svoju dušu, napravio nekoliko crteža za svoju autobiografsku knjigu i napisao jednu pjesmu za Ringo Stara.

- Od prvog dana Seanovog života bio sam mu predan bez trunke rezerve. Svaki dan sam ga fotografirao, crtao mu i pjevao i on je moja najveća životna ljubav. Sean je dijete ljubavi, dok mi se prvi sin jednostavno dogodio i zato sam ga i zapostavio, ali to ne znači da ga ne volim - kazao je jednom prilikom slavni glazbenik.

Na glazbenu scenu se na nagovor supruge vratio dva mjeseca prije smrti i to pjesmom 'Just like starting Over'. To je bila posljednja stvar koju je napisao. Ubijen je u prosincu 1980. pred svojim stanom u New Yorku s četiri hica u leđa. Ubio ga je Mark David Chapman. Iza njega je ostala golema glazbena ostavština.

Yoko Ono profitirala je najviše jer joj njoj ostavio sve što je imao. Nikad se više nije udavala te nikad više nije viđena s niti jednim drugim muškarcem

McCartney: Yoko nije kriva, John bi ionako otišao..

Javnost je desetljećima krivila Yoko kako je upravo ona „zaslužna“ za raspad poznatog sastava, a od navedenih optužbi ju je 2012. „spasio“ Paul McCartney koji je konačno javno demantirao takve sumnje.

- Ona sigurno nije kriva za raspad grupe. Mislim da je ne možete kriviti ni za što. John Lennon bi ionako definitivno otišao - kazao je McCartney te naglasio da Lennon nikada ne bi napisao "Imagine" da nije bilo Yoko Ono.

- Dio njezine privlačnosti bila je njezina avangardna strana, njezin način gledanja na stvari. Ona mu je pokazala kako je biti drugačiji, a to mu je bilo vrlo privlačno. I zato je bilo vrijeme da John ode - kazao je.