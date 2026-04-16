Prije više od 30 godina imali smo u kinima Street Fightera s Van Dammeom, a sada stiže još jedna ekranizacija hit igre, u istoj godini kad nam u kina stiže i novi nastavak Mortal Kombata
Lude frizure, hadouken i '90-e na najjače: Pogledajte prvi trailer za novi 'Street Fighter'
Nakon što su se fanovi borilačkih igara mogli veseliti nastavku Mortal Kombata, na scenu stiže još jedan teškaš. Paramount Pictures objavio je prvi puni trailer za nadolazeći film "Street Fighter", a ako je suditi po prvim reakcijama, čeka nas urnebesna i predimenzionirana akcijska poslastica koja se ne shvaća previše ozbiljno. Film u kina stiže 16. listopada, a trailer obećava vjernu, ali i nevjerojatno otkačenu adaptaciju legendarne Capcomove franšize.
Radnja smještena u zlatno doba arkada
Film nas vraća u 1993. godinu, u samo srce popularnosti Street Fightera. Priča prati otuđene prijatelje i borilačke suparnike, Ryua (Andrew Koji) i Kena Mastersa (Noah Centineo). Njihove puteve ponovno spaja misteriozna Chun-Li (Callina Liang), koja ih regrutira za sudjelovanje na turniru "World Warrior". No, iza brutalnog natjecanja krije se smrtonosna zavjera koja će ih natjerati da se suoče s vlastitim demonima i, na kraju, jedan s drugim. Ako ne uspiju, čeka ih "GAME OVER!".
Redateljsku palicu drži Kitao Sakurai, poznat po filmu "Bad Trip" i radu na "The Eric Andre Show", što daje naslutiti da možemo očekivati jedinstven spoj stilizirane akcije i komedije. Za razliku od nedavnih, znatno ozbiljnijih ekranizacija poput "Mortal Kombata", novi "Street Fighter" djeluje vedro, šareno i namjerno pretjerano, što su fanovi dočekali s oduševljenjem.
Tko je tko u novom filmu?
Jedan od najvećih aduta filma je impresivna i iznenađujuća glumačka postava. U središtu su, naravno, Ryu i Ken. Trailer prikazuje Kena kao isluženu zvijezdu koja dane provodi na karaokama i opijanju, dok se Ryu povukao od svijeta i živi kao moderni pustinjak. Njihova narušena veza bit će emocionalna okosnica priče.
Callina Liang preuzima ulogu Chun-Li, agentice Interpola i vješte borkinje koja pokreće radnju, okupljajući borce iz cijelog svijeta. Trailer sadrži i simpatične posvete igrama, poput scene u kojoj Cammy (Mel Jarnson) komentira Chun-Liina poznata mišićava bedra.
Glavnog negativca, tiranina M. Bisona, utjelovljuje svestrani David Dastmalchian. No, čini se da on nije jedina prijetnja. U traileru se nakratko pojavljuje i WWE zvijezda Joe "Roman Reigns" Anoa'i kao demon Akuma, jedan od najomiljenijih i najopasnijih likova iz franšize, što najavljuje epski sukob s Ryuom.
Ostatak glumačke postave jednako je impresivan. Jason Momoa pojavljuje se kao zeleno čudovište Blanka, Curtis "50 Cent" Jackson je boksač Balrog, a još jedna WWE zvijezda, Cody Rhodes, glumi američkog vojnika Guilea s prepoznatljivom frizurom. Tu su još i Orville Peck kao maskirani Vega, Olivier Richters kao divovski hrvač Zangief i mnogi drugi.
Vjeran duhu igre, od Hadoukena do razbijanja automobila
Ono što je najviše oduševilo fanove jest vjernost duhu originalnih arkadnih igara. Trailer je prepun takozvanih "uskršnjih jaja" i referenci koje će prepoznati svi koji su odrasli uz ovu franšizu. Vidimo Kena kako izvodi svoj legendarni "Shoryuken", ali i scenu u kojoj golim rukama uništava automobil, što je direktna posveta bonus rundama iz igre "Street Fighter II".
Vrhunac trailera svakako je trenutak u kojem Ryu, nakon dugog oklijevanja, konačno ispali svoju energetsku kuglu uz legendarni povik "Hadouken!". Čini se da se filmaši ne boje prigrliti nadnaravne elemente i kamp estetiku koja je proslavila serijal. Od zvučnih efekata preuzetih izravno iz igre do kostima koji izgledaju kao da su ispali s arkadnih automata, sve upućuje na to da nas čeka film koji zna da videoigre trebaju biti prije svega - zabavne.
*uz korištenje AI-ja
