Obavijesti

Galerija

Komentari 9
NISU RAZOČARALI

Lude kombinacije partijanera: Momci u suknjicama i djevojke u gaćicama uzurpirali Ultru

Na Ultru su stigli i Spiderman, kauboji i Indijanci te Super Mario. Većina partijanera se standardno potrudila oko outfita, no neki su 'ležerno' nabacili samo gaćice, a dečki su ove godine odabrali nositi suknje
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Split: Prvi dan Festivala Ultra Europe
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/136
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 9

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026