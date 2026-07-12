DRUGI DAN ULTRE
FOTO Munje i kiša? Ma nema frke! Polugoli i mokri do kože, partijaneri tulumarili do jutra
Tijekom nastupa DJ Hardvela na drugoj večeri Ultre, počela je padati kiša i sijevati munje. No tisućama rasplesanih partijanera u Parku mladeži to uopće nije smetalo. Uz ples i elektro glazbu ponovno su dočekali jutro
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Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
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