Lugomer: 'Došla sam doma s par tetovaža, obrijane glave...'

Hrvatska plus size manekenka Lucija Lugomer (26) na Valentinovo je rodila prvo dijete, sina Leona. Uz nju je u rodilištu bio suprug Danijel, kojem se zahvalila što je svih 40 tjedana bio uz nju za sve što joj je trebalo i bodrio ju. Nakon što je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila informacije o promjenama u tijelu nakon porođaja, sad je objavila fotografiju sebe iz mlađih dana.

- Lucija. Cura koja je obožavala crtati, svirati klavir, nositi starke, izlaziti van sa svojim curkama. Sve što vole mladi, kako bi naši rekli. Više od svega obožavala je proučavati šminku, ali nikada nije imala novaca za upisati neki tečaj te joj je sinkronizirano plivanje bilo život. Škola i ne baš. Također, voljela je svom tati raditi probleme. Jedan dan se pojavila doma s pol izbrijane glave, tetovaža jedna pa druga, piercing na nosu bez suglasnosti roditelja i sve to poskrivećki...sve je to ‘bila’ Lucija - istaknula je.

Osim toga, dodala je i kako je bila izrazito nesigurna, da je tražila svoj identitet po cijelom tom putu, ali ono što sebi nikada ne bi zamjerila je pogled na život.

- Ona je bila drama queen svoje vrste, ali i dalje uvijek nasmijana, raspoložena i zainteresirana! Ma nije bilo te žurke za koju nije bila spremna, samo da se ide i samo da se vidi i doživi! Ok, ok, ovo sa zurkama i dan danas je tako - vi koji me znate, znam da sada kimate glavom - kaže. Svjesna je da bez te prošlosti i 'stare' Lucije, nikada ne bi bila ova koja je sada.

- Bez obzira na to što više nemam piercing u nosu - rupica je i dalje tu. Bez obzira što više ne idem na sinkronizirano plivanje - najslobodnijom se osjećam u vodi. Bez obzira što više ne nosim starke - one su i dalje u mom ormaru. Bez obzira što danas imam pune ladice šminke i dalje se nisam zaboravila igrati - istaknula je.

Otkako je u njen život ušao sinčić, sve se, dakako, vrti oko dječaka. Manekenka se nada da nikada neće zaboraviti tu najbitniju stavku u životu, a to je da je život sačinjen od cjeloživotnog učenja koje uključuje i pohvalu i praštanje - ponekad čak i to dvoje istovremeno.

- Danas je Lucija majka, žena i prijateljica koja i dalje radi najbolje što zna. Vodi firmu, radi, stvara, pomaže, sluša, voli, obavlja, i ono najbitnije uči - zaključila.