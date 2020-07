Lugomer je pozirala u tajicama: 'Trbuh mi nikad nije bio ravniji'

Lucija Lugomer je rekla kako se udebljala u trudnoći svega 3.5 kilograma. Jela je sve što i inače konzumira, a trudnoća joj je prošla bez ikakvih poteškoća...

<p>Plus size influencerica <strong>Lucija Lugomer </strong>(26) prije otprilike pet mjeseci rodila je sina Leona, a sad je progovorila o prehrani tijekom trudnoće te otkrila koliko se udebljala u tih devet mjeseci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Lugomer borila se s odjećom na početku karijere</strong></p><p>- Za dobrobit svog djeteta i sebe na osnovi policističnih jajnika te kombinacije istog u strahu mogućnosti začeća odlučila sam da želim skinuti barem desetak kilograma prije nego zatrudnim. Zašto? Zato što u trudnoći žene dobivaju po 20-25 kg! Kako ću ja to? Kako će moje tijelo to? Ne mogu se uopće zamisliti s toliko kilograma... I tako, Lucija nije ništa smršavila, a ginekološki pregled je pokazao Leonove otkucaje srca. Danas, sjećam se samo koja me sreća obuzela i zahvalnost za ostanak u drugom stanju, danas kada tako teško ljudi ostanu trudni - započela je Lugomer svoju objavu na društvenim mrežama.</p><p>Pozirajući u tajicama i kratkom topiću, Lugomer je rekla kako se udebljala u trudnoći svega 3.5 kilograma. </p><p>- Na kraju, Lucija zaboravi na sve strahove. Pazi da ne jedeš slatko, pazi da ne jedeš morsko, pazi da ne jedeš... Pazi. Pazi jer što ćeš kada se nakupe kilogrami? Prolazili su mjeseci, a ja sam jela sve. Slatko koje volim mi uopće nije bila potražnja, morsko sam jela, pila sam bazgu, jela sam tunu, a na meso mi se dizao želudac. Od svega toga, Lucija je dobila 3.5 kg. U 40 tjedana trudnoće. Leon je rođen sa 3.610, prirodno i bez ikakvih teškoća, pucanja i sličnog - ispričala je Lucija.</p><p>Kaže kako se 'iscijedila' nakon porođaja.</p><p>- Trbuh mi nikada nije bio ravniji, samopouzdanje WOW na totalno novoj razini, a o onih 20-25 kilograma ni 'a'. Već treći dan nakon poroda bila sam u banci i dućanu... Jer sam se tako osjećala. Jer sam slušala sebe i svoje tijelo. Jer sam slušala doktore i to vam je najbolji i najzdraviji savjet vezano za kilograme i trudnoću. Svi moji doktori i pedica su mi rekli 'Lucija, samo hodaj, hodaj' i tako sam i napravila. Hodala sam, išla sam, željela sam i mogla sam. Dva dana prije poroda otišla sam na event. Jer mi je tijelo reklo - možeš. Ajmo. Danas, imam prekrasnog bebača, a moje tijelo može više no ikada. Ne slušajte druge. Slušajte sebe. I doktore. Nitko drugi ne zna vaše granice kao vi sami. I ne, zato što ste jače konstrukcije ne znači da ste u automatskoj predispoziciji za nakupljanje kilograma u trudnoći... Neka sam živi dokaz - zaključuje Lucija. </p>