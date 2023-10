Luka iznenadio žiri 'Superstara' energičnim nastupom: 'Cilj mi je bio šokirati cijelu Hrvatsku...'

U drugoj epizodi 'Superstara' upoznali smo brojne talentirane kandidate, a jedan od upečatljivijih zasigurno je bio Luka Veljković (20). Od samog početka audicije je nasmijavao žiri, a iznenadio ih je svojim energičnim nastupom. Za RTL je Luka pričao o svom nastupu, ali i očekivanjima koje ima od showa.

- Pred žirijem mi je bila velika trema, ali čim sam ušao, bili su mi kao prijatelji. U glavi mi je sve bilo prazno, baš sam pravi Bosanac - rekao je Luka. Za žiri je pripremio pjesmu na korejskom jeziku, ali ga je žiri zamolio da otpjeva neku domaću pjesmu. Odabrao je pjesmu Parnog valjka 'Sve još miriše na nju' jer je to, kako je priznao, jedina domaća pjesma koju zna.

Foto: Screenshot RTL

- Valjda je bilo dobro, valjda im se svidjelo - rekao je pa dodao da je svojim nastupom htio šokirati Hrvatsku. Luka je ispričao i kako nitko nije očekivao da će se u životu htjeti baviti glazbom.

Foto: Screenshot RTL

- Svima je uvijek bilo normalno da ja pjevam, no nitko to nije mislio da ću ja to raditi cijeli život. Shvatili su to tek kada sam napunio 12, 13 godina i počeo sam se educirati i ići na showove - rekao je. Luka je prošao dalje u natjecanje, a želi doći i do finala. Za kraj je podijelio i savjet svima koji se žele ostvariti svoje snove.

- Boli te ona stvar što god tko rekao. Ti si ti i uspjet ćeš do finala - rekao je.