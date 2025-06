Luka Nižetić ima novu pjesmu! Jeste li već poslušali 'Kalamari, Ćevapi, Kajmak, Sushi'?

S pjesmom 'Kalamari, Ćevapi, Kajmak, Sushi' Luka Nižetić je nastupio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana koje su se održale u vrhunskom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu. Novi singl splitskog glazbenika, treći po redu s njegovog nadolazećeg sedmog studijskog albuma, eksplozivna je mediteranska satira upakirana u zarazni pop refren, začinjen s dovoljno sunca, soli i autoironije da vas teleportira ravno u srce ljetne sezone.

Glazbu i tekst potpisuje Luka, dok je za produkciju i aranžman zaslužan Marko Mihaljević.

Foto: Miroslav Bago

Radi se o pjesmi koja s lakoćom spaja zabavu i sarkazam zorno opisujući apsurd domaće sezonske ponude, koja u isto vrijeme slavi i kritizira sve što je ljeto u Hrvatskoj danas – od prenapuhanih turističkih očekivanja, preko kontradiktornih menija, do ludih sezonskih avantura koje ponekad djeluju kao da su režirane u nekom paralelnom svemiru.

O samoj pjesmi Luka govori: ''Lito u Hrvatskoj je poseban mentalni sklop. To je kad sam sebi pošalješ poruku “ne zovi me do rujna”. Kad jedeš ćevape za doručak i sushi za večeru jer “ima se”. Kad tražiš misto za šugaman među 700.000 gostiju, kad ti kuva mozak, ali i dalje ti je – najbolje ljeto ikad. Pisma je nastala iz vlastitog iskustva, u Komiži, u špici sezone, s glavom u kaosu. Lito nas sve transformira – i domaće i furešte. A ja sam i jedno i drugo. I guštam, i ludim. I zato sam odlučio napisat pismu koja se neće sramit to priznat. Ono kad ti je nesnosno vruće, ali ti je sve smišno. Kad ti sve ide na živce, ali znaš da ćeš to prepričavat do zime. Kad voliš Hrvatsku, ali bi na vikend najradije u Alpe.”

Foto: Miroslav Bago

Spot za pjesmu režirao je Frane Pamić, autor spota za 'Južinu', i već ga se opisuje kao “mediteranski trash-art komad”. Miks Monty Pythona, Wesa Andersona i Kusturice, sa scenama koje izgledaju kao da su snimljene i režirane pod utjecajem opijata. Redatelj precizno balansira na tankoj liniji između apsurda i istine, stvarajući spot koji će sigurno postati jedan od vizualno najprepoznatljivijih ove sezone, a za kojeg Luka ističe: ''Frane je točno pogodio onu tanku liniju između smiješnog i istinitog – gdje se smeđe zavjese, fluorescentni kupaći i karaoke pretvaraju u pop art. Svaki kadar vrišti karakterom: od paradnih outfita do bizarnih detalja, papige na ramenu i sunčanice koja zaklanja stvarnost. A ipak – sve je to stvarnost. Samo malo pojačana.''

Glavne junakinje videospota su glumice Tena Nemet Brankov, Lana Meniga i Lucia Stefanija Glavich-Mandarić koje utjelovljuju tri prijateljice koje autostopom kreću prema jugu, tražeći sunce, more i ljetnu bezbrižnost. Umjesto toga, zapetljavaju se u prenapuhani svijet karikature, turističkih stereotipa i apsurda.

Foto: Miroslav Bago

POSLUŠAJTE PJESMU: