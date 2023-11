Luka Nižetić izbacio novi singl: 'Možda će biti nekome utjeha'

Splitski Luka Nižetić (40) objavio je novi singl 'Različito isti'. Nakon aktivne i uspješne 2022. godine u kojoj je uz pobjedu na Splitskom festivalu imao i veliku koncertnu promociju svog šestog studijskog albuma 'Ludilo brale' u zagrebačkoj Tvornici kulture, te na kraju osvojio i nagradu Top.HR Music Awards za najemitiranijeg muškog izvođača, Luka se odlučio za malu stanku.

- Nakon više od godine dana tišine u radijskom eteru izlazim s meni vrlo posebnom i moćnom pjesmom. Za neke pjesme treba čekati. Mario Mihaljević dao mi je veliku odgovornost da njegov tekst pokušam uvjerljivo iznijeti i približiti ga svakome na razumljiv način. Pjesma šalje poruku koja nam pogotovo u posljednje vrijeme postaje velika i bitna. Osjećaj pripadnosti, poštovanje, bliskost, dodir, nježnost, ljubav, igra i istina za mene su bili i ostali najbolje što život nudi. Stalno se trebamo podsjećati što je zapravo esencija života, a to je ljubav. Možda će nekom ova pjesma biti poticaj ili utjeha, možda nekome ljubavna ili antiratna, dajem potpunu slobodu svakome da ju doživi na svoj način - ispričao je Luka.

Pjesmu autorski potpisuje već uhodana ekipa Branimir Mihaljević koji potpisuje glazbu i Mario Mihaljević koji potpisuje tekst, dvojac koji su Luki zadnjih godina podarili niz dobro znanih pjesama poput 'Zagrli život', 'Ostani dite', 'Ludilo brale', 'Ae' i 'Kad se rodiš usrid Splita'.

- Postoje teme za pjesmu koje nosite u sebi i koje čekaju da izađu i budu zapisane ili otpjevane, ali tu se čeka interpretator kojem se vjeruje, a to Luka jest. Takva je i ova. U ovim vremenima kada se zbog razlika pati pa čak i ratuje, ova pjesma upozorava da smo svi različiti, ali i posebni na neki način. Ovo je oda mojoj ćelavosti, nečijem velikom nosu ili mucavosti, svakoj našoj nesavršenosti, ali i krik za slobodu izbora ljubavi, od one prema bilo kojem božanstvu do slobode izbora partnera. Pjesma je apel za mir i toleranciju - izjavio je autor teksta Mario Mihaljević.

Dojmljivi prateći video broj potpisuje produkcijski tim Sestrice, Ana Badurina i Bruna Gjulaj, te redatelj Luka Sepčić koji o samoj ideji spota otkriva:

- Ovu prekrasnu himnu različitosti vizualno smo ogrnuli u golu istinu ljubavi kroz konceptualno fragmentirane slike na rubu stvarnosti i mašte. Jedinu istinu, u promjenjivim oblicima i formama, a vizualno hrabru - baš kao i ljubav'.

Luki je ovo prvi put da surađuje sa Sestricama o samoj suradnji ističe:

- Već duži period mi je bila želja da mi spot radi ekipa Sestrice, čekao sam na pjesmu u kojoj sam njihovu estetsku viziju vidio idealnim odabirom. S obzirom na vrlo značajan tekst nismo htjeli slikom dodatno i direktno podcrtavat što je pjesnik htio reći, htjeli smo prvenstveno pogodit atmosferu pjesme i poigrat se simboličkim rješenjima. Spot je lišen jarkih boja, svi su tonovi zemljani i zagasiti čime prikazujemo simboliku jednakosti među različitima. Nevidljive niti koje nas vežu, ljubav, privrženost, neraskidiva veza, prikazujemo kroz simbol crvenog konca kojim se u videu u jednom trenutku svi povezujemo. Crvena simbolizira ljubav, krv, strast, toplinu, povezanost. Mislim da smo na jedan jednostavan, poetičan i nepretenciozan način uspjeli dočarati suštinu pjesme i slikom dodatno naglasili ono o čemu ona govori. Ovom prilikom zahvalio bih se i cijelom timu koji je radio na videu.