Luka Nižetić nakon nastupa pao u violine: 'Iščašio sam nogu'

To je meni osobno najveća pobjeda jer je publika prihvatila i želio bih ovom prilikom, ja sam ovdje narator, ovdje su puno veći majstori u pitanju, a to je Mario Mihaljević koji je napisao ovaj izvanredan tekst i njegov sin Branimir tako da po meni sve zasluge idu autorima jer bez njih ovo se danas ne bi dogodilo, rekao nam je Luka Nižetić (38) nakon što je na 62. Splitskom festivalu oduševio publiku koja mu je dodijelila Zlatnog galeba, nagradu publike.

Pobjedu je posvetio Splitu. Drago mu je što je publika prepoznala iskrenu i čistu emociju.

- Split je grad u kojem su se meni sve najlipše stvari u životu dogodile i ja kad sanjam nešto, ja sanjam lokaciju Mertojaka i to je moj prvi kvart, ni New York ni Zagreb ni Zaprešić ni Dicmo nego je to Mertojak. To valjda sve govori - rekao je Nižetić te se našalio da su mu roditelji 'zajebano veseli'.

Tijekom izvođenja pjesme grlio je dječaka, a radi se o njegovom nećaku Jozi, koji se rodio i živi u Americi. Skakutao je po pozornici, a završivši nastup, Luka se zahvalio publici 'Hvala od srca. Volim vas' i pao u prostor bine na kojem su stajale violine. Iz publike se čulo 'eno ga, pa je'. Brzo se ustao, a onda nam je rekao:

- Mislim da sam malo žginca (op.a. iščašio) nogu.

Najčitaniji članci