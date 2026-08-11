Luka Vidović: Da, rastao sam se

Luka Vidović, hrvatski mađioničar i sin glumačkih legendi, Ivice Vidovića i Mirjane Majurec, potvrdio je za Story kako se razvodi od 15 godina mlađe supruge Petre Zrilić nakon manje od godine dana.

- Da, istina je da smo se razveli. Nemam vam što puno za nadodati - rekao je Luka za Story.

Foto: Instagram

Luka je Petru zaprosio početkom 2025. godine i to pomoću trika s vatrom kojega je prvi put izvodio, a par se vjenčao nekoliko mjeseci nakon prosidbe u Staroj gradskoj vijećnici u središtu Zagreba i to nakon četiri i pol godine veze te su imali manju svadbenu proslavu za najbližu obitelj i prijatelje u Konjičkom klubu Trajbar. Luki je bilo izrazito teško što uz njega tada nisu bili njegovi roditelji, glumački velikani Ivica Vidović i Mirjana Majurec, a tada je istaknuo kako vjeruje da su i mama i tata ponosni na njega.

Foto: Instagram

Njegova sad već bivša supruga Petra, rodom je iz Našica te radi po casinima diljem svijeta kao voditeljica igara na sreću pa je zbog posla često putovala, a njihova je veza od samog početka bila izazovna zbog česte razdvojenosti.