Naš poznati mađioničar potvrdio je kako se razvodi ni nakon godinu dana braka
Luka Vidović: Da, rastao sam se
Luka Vidović, hrvatski mađioničar i sin glumačkih legendi, Ivice Vidovića i Mirjane Majurec, potvrdio je za Story kako se razvodi od 15 godina mlađe supruge Petre Zrilić nakon manje od godine dana.
- Da, istina je da smo se razveli. Nemam vam što puno za nadodati - rekao je Luka za Story.
Luka je Petru zaprosio početkom 2025. godine i to pomoću trika s vatrom kojega je prvi put izvodio, a par se vjenčao nekoliko mjeseci nakon prosidbe u Staroj gradskoj vijećnici u središtu Zagreba i to nakon četiri i pol godine veze te su imali manju svadbenu proslavu za najbližu obitelj i prijatelje u Konjičkom klubu Trajbar. Luki je bilo izrazito teško što uz njega tada nisu bili njegovi roditelji, glumački velikani Ivica Vidović i Mirjana Majurec, a tada je istaknuo kako vjeruje da su i mama i tata ponosni na njega.
Njegova sad već bivša supruga Petra, rodom je iz Našica te radi po casinima diljem svijeta kao voditeljica igara na sreću pa je zbog posla često putovala, a njihova je veza od samog početka bila izazovna zbog česte razdvojenosti.
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