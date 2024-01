Luka Vidović: 'Tata Ivica otkrio mi je magiju, ali mama i on su bili skeptični oko mog posla...'

Prvi trik napravio sam kao srednjoškolac kad mi je pokojni otac pokazao nekoliko njih i darovao mi kasetu Davida Copperfielda, kaže nam Luka Vidović (45), sin legendarnoga glumca Ivice Vidovića.

Naš poznati iluzionist ove godine slavi 25 godina karijere, a obilježit će ih u ožujku, kad će svakog vikenda izvoditi show u zagrebačkoj Ludoj kući.

Foto: Privatni album

Nastupio na Broadwayu

- Predstava će biti 'the best of', uključujući neke nove trikove. Igrat ću je svakog vikenda u ožujku u Ludoj kući. Dakle, subotom i nedjeljom u podne. Još sam u procesu priprema i slaganja finalnog programa, koji bi trebao trajati sat vremena kako bi bio prihvatljiv i djeci i odraslima - najavljuje Luka, koji se nedavno vratio iz Amerike.

U New Yorku je imao priliku nastupiti na Broadwayu, priznaje da mu je to bilo posebno iskustvo.

- Djevojka Petra i ja svakako smo se dogovarali da idemo u New York. Prijatelj koji mi je savjetnik za trikove rekao mi je da na Broadwayu imaju 'Monday night magic' i da im pošaljem mail.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Ja sam im poslao da sam u tom terminu tamo, da sam voljan nastupati i bez honorara i da u tome uživam. Rekli su da će se javiti jer je događaj bio popunjen šest mjeseci unaprijed, ali kad su pogledali moj nastup iz Vegasa, omogućili mi točku od 15 do 20 minuta. To mu nije bilo prvo predstavljanje američkoj publici, ranije je svoj show izveo u Las Vegasu, gdje ih je oduševio svojim talentom.

Popiknuo se pred princem

- U Vegasu sam imao priliku nastupiti na najvećoj platformi za mađioničare 'Penn & Teller: Fool Us'. To je emisija koja ide već deset sezona i okuplja najbolje mađioničare svijeta koji se predstavljaju s jednom jedinom točkom, gdje Penn i Teller pokušavaju dokučiti kako se to radi. Naravno, moj trik su skužili, ali ja sam bio pozvan samo zbog acta. Jer to što radim je dosta posebno, zato što radim trbuhozborstvo i trik u istom trenutku. Svojim trikovima 'raspametio' je i princa Alberta II. od Monaka, kod kojega je nastupio prije 10 godina.

- To je bilo jako maleno okupljanje, za jedno 50-60 ljudi u njihovu Yacht klubu u Monte Carlu. I to je zapravo bilo dosta smiješno jer sam ja dosta nespretan, što ljudi ne vjeruju. Morao sam pripremiti pozornicu za nastup nakon prinčeva govora, pa kad me voditeljica najavila, penjao sam se i uzeo sam stol te se popiknuo. Nije se ništa razbilo, nasreću. Vidio je i princ jer se to dogodilo nasred pozornice. Ali bilo je simpatično. Nastup je bio toliko odličan da me njegov asistent preporučio njihovim obiteljskim prijateljima iz Rusije pa sam nakon dva mjeseca opet za njih nastupao u Monaku.

Tata Ivica mu je pokazao prve trikove

Ovih uspješnih nastupa po domaćim i svjetskim pozornicama možda ne bi bilo da mu otac Ivica u srednjoj školi nije darovao kasete velike mađioničarske zvijezde.

Foto: Privatni album

- Ovim sam se počeo baviti u srednjoj školi, kad mi je otac pokazao nekoliko trikova i poklonio mi kazete Davida Copperfielda. To je u početku bilo onako, u Hrvatskoj si, nemaš internet i sve je bilo povuci-potegni, ali uz trud, rad i disciplinu uspio sam ostati u tom poslu - priznaje nam Luka te dodaje kako mu je i sam otac bio veliki ljubitelj mađioničara.

- Ja tad nisam ni znao tko je Copperfield jer sam u toj fazi bio Kukoč, Jordan... Košarka me zanimala, nogomet i sport općenito. Kako mi je očuh Marko Mlinarić, živjeli smo u Francuskoj, a on je igrao sa Zidaneom u Cannesu. S njim smo bili kućni prijatelji, kao i s Éricom Cantonaom. I od tog sportskog svijeta prevagnula je umjetnička duša - priča nam Luka i dodaje da je upisao i Glumačku akademiju, ali je nikad nije završio.

Zbog toga danas, kaže nam, ne žali. Čuvenog Copperfielda je upoznao kao tinejdžer, u Zagrebu 2004. godine.

Foto: Privatni album

- Josip Alajbeg me jedno jutro probudio i zahvaljujući njemu smo se upoznali. To je bilo u uredu doktora Fattorinija. Zanimljivo da sam tu upoznao i Luku Modrića, isto smo radili humanitarnu akciju za Klaićevu. A Copperfielda sam gledao nedavno uživo u Las Vegasu, ali naravno nije bilo 'ej bok, sjećaš me se' (ha, ha). Nismo ponovili susret, to je ipak zvijezda A liste.

Roditelji su mu u početku bili pomalo skeptični zbog njegova izbora da se bavi mađioničarstvom, ali su mu oduvijek bili podrška.

Prvi veliki nastup 1998.

- A čiji roditelj bi bio zadovoljan da mu sin kaže da se u Hrvatskoj želi baviti mađioničarstvom? Mislim, vjerojatno su zbog toga što su glumci i umjetnici znali kakav težak put me čeka. Za mene su oduvijek htjeli samo najbolje i nisu se nikad petljali u moje odluke.

Svoj prvi nastup imao je, sad već daleke, 1996. godine u zagrebačkom teatru ITD. Priznaje da od tada prije svakog nastupa osjeća tremu.

Foto: Privatni album

- Tremu sam imao na prvom nastupu, a imam je i danas. Pokojni otac mi je rekao: 'Dan kad nećeš imati tremu je dan kad se ostaviš posla'. Naravno, nije isto kad nastupam u Stožicama pred pet tisuća ljudi ili u vrtiću. Ali jednostavno imam odgovornost i to je znak da ti je stalo do toga što radiš - iskreno će Luka. Dvije godine nakon prvog nastupa imao je prvi veliki solo nastup u klubu Best.

- Sjećam se, 27. 6. 1998., igrali su Brazil i Čile, a završilo je 4-1. Eto, čak znam i koja je utakmica bila toga dana kad smo bili u zagrebačkom Bestu. Bio je to moj prvi veliki javni nastup. Bili su Tarik, Sreten Mokrović, a i moj otac je izveo nekoliko trikova na sceni što je bilo jako duhovito. Relativno malo ljudi je došlo, ali dobro, počeci su to - govori nam Luka, koji je nakon toga napravio niz uspješnih projekata.

Jednu od najuspješnijih predstava "Magic act show" napravio je u suradnji s glumcima Tarikom Filipovićem i Reneom Bitorajcem 2003. godine.

Foto: Privatni album

- To je bila legendarna predstava koja je u kazalištu Kerempuh igrala više od 300 puta. Recimo da me ona lansirala u mađioničarstvo - prisjetio se Luka.

- Mislim da se to neće dogoditi. Sva trojica smo krenuli nekim svojim putevima. Tarik ima uspješnu karijeru kao voditelj i glumac. Rene je u kazalištu, a s njim sam povezan još od djetinjstva. Evo sad i novi show radim kod njega. Ali 'Magic act' nemamo posebnu želju obnoviti. Ali kaže kako mu ostaje u sjećanju kao jedan od dražih projekata.

Foto: Privatni album

- Definitivno to i 'Cijeli svijet je pozornica'. Ali tad mi je otac preminuo usred projekta. S Atomic Dance Factory bilo je zamišljeno da tata priča životnu priču, a da ga ja igram u djetinjstvu kroz cijelu predstavu. Nakon smrti smo se ipak regrupirali i predstavu igrali 35-40 puta te sam vječno zahvalan na njoj - rekao je.