Bojana stanari izbacili iz kuće: Ljutito je izjurio bez pozdrava

Gledatelji su glasovanjem odlučili da stanari tajnih odaja, Karla Jakelić i Nikola Sedlar ulaze u glavnu kuću gdje će se pridružiti ostalim stanarima.

Foto: RTL

Big Brother je organizirao 'lažne nominacije' u kojima su stanari odlučili tko će biti drugi stanar koji odlazi iz kuće. No, oni ne znaju da će odabrani stanar završiti u tajnoj kući.

Bojana Mrđenovića su nominirali Dubravka, Luciano, Lucija i Lidija. Bojan je bez riječi izjurio iz kuće, bez pozdrava.

Foto: RTL

U studiju je voditeljici priznao da mu se 'više nije dalo biti', no naljutili se ga, kaže, nepromišljene nominacije njegovih sustanara. Bojan je svoj 'ekstra bod' za nominacije dao bivšoj predsjednici kuće, Ani. Otkrio je da mu je favorit bio Tomislav.

Iz showa je, pak, zauvijek ispala Ljiljana Lipovac. Kada je stigla u studio Big Brothera, otrčala je u zagrljaj obitelji.

Foto: RTL

U razgovoru s voditeljicom Antonijom Blaće rekla je da nije imala osjećaj da će izaći. No ponosna je na sebe što je 'sa 61 godinom ušla 'u ralje mladih'. Kada je ušla u kuću, Liljana, koji su zvali Lili, obećala je da će 'uvesti reda' među razularene stanare. Smetalo joj je što 'prde, podriguju i psuju'.

- Mislim da je uspjela u svom naumu. Orky manje prdi. Ja sam bila ja - rekla je Liljana koja želi da Dubravka ispadne jer je 'turbo dvolična', a Orky se pokazao, smatra, kao pravi čovjek.

Među nominiranima bili su Ana, Anezi, Dubravka, Ljiljana, Bojan, Luka i Orky.

Jedan od petero tajnih stanara, Nikole, Ana-Marije, Karle, Marina i Tomislava, večeras će, također, ući u glavnu kuću. Dubravka i Orky kao zapovjednici nominirali su jer su stanari pali tjedni zadatak imena 'Vojni rok'. Za to vrijeme, Luciano stanarima svakodnevno priprema spačke, na što se Duda požalila.

Foto: RTL televizija

U studiju Big Brothera, u sedmoj emisiji uživo, Blaće je na početku ugostila Lukinu majku Zrinku Rok. Zanimalo ju je zašto je Luka bio najneposlušniji stanar u tjednom zadatku.

Foto: RTL

- Uvijek je imao problema s autoritetom, to me nije iznenadilo. Bio je mirno dijete, ali u školi je to već bila druga priča. No dosljedan je i na to sam ponosna. Ne glumi i ne kalkulira - rekla je Zrinka. Dodaje kako joj nije bilo udogno gledati kako joj se sin svađa s Anezi, no vidjela je, kaže, da je sve ružne riječi odmah požalio.