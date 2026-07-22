Luksuzno ljeto Meline i Đine Džinović! Kći leti helikopterom, a mama uživa u Monaku...

Dok se prašina oko razvoda Harisa Džinovića i Meline Galić još nije slegla, članovi donedavno jedne od najpoznatijih obitelji u regiji ljetuju na odvojenim, ali jednako luksuznim adresama. Kći Đina Džinović uživa u čarima španjolske Marbelle, odakle s pratiteljima dijeli prizore raskošnog odmora, dok je njezina majka Melina novo životno poglavlje započela u Monaku, gdje se udala za britanskog milijunaša.

Mlada nasljednica obitelji Džinović, Đina, ponovno je privukla pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama. Trenutačno boravi u Marbelli, popularnom španjolskom ljetovalištu, a sa svojim pratiteljima redovito dijeli detalje putovanja.

Foto: Instagram

Posebnu je pažnju privukla snimkom vožnje helikopterom iznad grada, a za tu je prigodu odabrala traper kombinezon koji je istaknuo njezinu figuru. Modnu kombinaciju upotpunila je dizajnerskom torbicom vrijednom između 1200 i 1800 eura, piše Avaz.ba.

Foto: Instagram

Za to vrijeme njezina majka Melina Galić (44) ne samo da provodi ljeto u Monaku, već je ondje okrenula potpuno novu stranicu. Nakon razvoda od 73-godišnjeg Harisa, modna dizajnerica preselila se u Monte Carlo, gdje je nedavno izrekla sudbonosno 'da' 70-godišnjem britanskom milijunašu Jeffreyju Paulu Arnoldu.

Svečanost je započela u Monte Carlu, gdje je Melina i službeno postala gospođa Arnold, a slavlje se potom preselilo u Portofino, jednu od najekskluzivnijih destinacija na talijanskoj obali. Višednevno slavlje okupilo je sedamdesetak probranih uzvanika koji su uživali u privatnim večerama i pomno biranom ambijentu.

Foto: Antonio Ahel

Melina za tu prigodu nije odabrala samo jednu vjenčanicu. Za civilni dio ceremonije nosila je elegantnu bijelu haljinu, da bi se kasnije presvukla u raskošnu večernju kreaciju s potpisom modne kuće Dior. Riječ je o unikatnoj haljini izrađenoj po mjeri, vrijednoj čak osam tisuća eura.

Melinin život u Monaku obilježen je luksuzom koji nadilazi i najglamuroznije prizore s vjenčanja. Prema informacijama srpskih medija, dizajnerica boravi u stanu vrijednom nekoliko desetaka milijuna eura, smještenom svega nekoliko stotina metara od slavnog kasina Monte Carlo.

Stan se nalazi u zgradi prepoznatljive arhitekture s pogledom na more, a navodno nije u njezinu vlasništvu, već pripada njezinu suprugu. Upravo je on, tvrde upućeni, zaslužan za Melinin ulazak u visoko društvo Monaka. Često je viđaju u šopingu i na druženjima, a posebnu pažnju plijene njezini modni dodaci.

U posljednjih nekoliko mjeseci viđena je s nekoliko novih Hermès torbica, od kojih svaka vrijedi najmanje 50.000 eura. Njezin dolazak na glamurozne zabave i balove ne prolazi nezapaženo, pogotovo nakon što je snimljena kako izlazi iz skupocjenog Bentleyja vrijednog 150.000 eura na ekskluzivni događaj za koji su ulaznice stajale i do 10.000 eura.

Melina je u Monaku pokušala proširiti i svoj modni biznis. Njezine kreacije, koje su nosile svjetske zvijezde poput Jennifer Lopez i Sharon Stone, našle su se u izlogu jedne prestižne trgovine u Monte Carlu. Kći Đina s ponosom je na Instagramu objavila vijest o otvaranju, no izvori iz Monaka tvrde da posao ne cvjeta.

- Istina je da joj on u svemu izlazi u susret. Vrlo je galantan, financira njezin život u Monaku i potiče je u poslu. No, haljine koje nudi nisu naišle na interes ovdašnje klijentele, pa je pitanje koliko će još dugo opstati na tržištu - ispričala je za Kurir jedna dugogodišnja stanovnica Monte Carla.

Proslava prvog rođendana Željka, sina Veljka i Bogdane Ražnatović | Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

*Uz pomoć AI-ja