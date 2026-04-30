Melina Galić prije gotovo tri tjedna udala se za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda, a o raskošnom vjenčanju i dalje se priča
Od cifre boli glava... Evo koliko je iskeširano za prsten bivše supruge Harisa Džinovića
Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića (74), Melina Galić (45), ponovno se udala. Sudbonosno 'da' izgovorila je 18. travnja u Monaku britanskom milijunašu Jeffreyju Paulu Arnoldu, a pažnja se ubrzo preusmjerila na detalje s vjenčanja. Kako je doznao Telegraf.rs, slavlje se nastavilo u Portofinu, kamo su mladenci stigli helikopterom i luksuznom jahtom, a večer završili u prestižnom hotelu Splendido Mare.
Već sam dolazak mladenke na jahti vrijednoj oko 10 milijuna eura privukao je pažnju, a tijekom večeri promijenila je i nekoliko vjenčanica. Pažnju je privukao i prsten. Prema pisanju Kurir.rs, riječ je o dijamantu od 10 karata, čija se vrijednost procjenjuje na oko 80.000 eura. Fotografije prstena možete pogledati ovdje.
Nedugo nakon skupocjenog slavlja oglasio se i Džinović.
- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta ja trebam komentirati o nečemu što je ništa - izjavio je za Kurir.rs.
