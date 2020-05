Luna Djogani imala je živčani slom: 'Ne mogu ovako živjeti'

Reality show 'Zadruga' traje već sedam mjeseci, a mnogi natjecatelji počeli su 'pucati po šavovima'. Iako su gledatelji navikli na svakodnevne tučnjave i psovke, ponekad i oni ostanu bez teksta kada vide kako se neki natjecatelji ponašaju.

I ovaj put glavna zvijezda je pobjednica 'Zadruge 2', Luna Djogani (23) koja je nakon prekida s Markom Miljkovićem potpuno uništena. Djevojka svakodnevno ima napadaje panike, živčane slomove, a već mjesecima je na antidepresivima.

Foto: Pink

Naime, Marko je otkrio kako je Luna prije nekoliko mjeseci bila u stanu bivšeg ljubavnika te je odlučio prekinuti reality vezu s nekadašnjom pobjednicom.

- Ja ne mogu živjeti bez njega. Maknite se svi od mene. Ne želim ovako živjeti. Nemojte se čuditi ako me pronađete mrtvu -vikala je Luna. U jednom trenutku bacila se na pod, a odmah su uskočili njezini roditelji kako bi ju smirili.

Foto: Pink

- Ti si sramota ove obitelji. Ološ si. On te ne voli, shvati to. Uništila si ovu obitelj - vikao je Lunin otac, Gagi Djogani. Brojni gledatelji komentirali su kako djevojka treba napustiti Srbiju nakon što izađe iz showa s obzirom na to da je svoje ime, kako pišu, osramotila za sva vremena.

Foto: Pink

- I ovo je kao neka zvijezda? Žena je svoj život upropastila. Ona uživa biti u ulozi žrtve - samo su neki komentari