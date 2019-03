Lupita ne želi nastavak horora 'Us': Loše je utjecao na mene

Glumica Lupita Nyong'o (36), najpoznatija po ulozi Patsey u filmu '12 godina ropstva', priznala je kako je njezin posljednji film, horor 'Us', emotivno utjecao na nju i da joj je bilo naporno igrat dvije različite verzije istog lika, prenosi BBC.

- Ovaj film me razapeo, savio me, puno me koštao - rekla je glumica.

Foto: Instagram

U filmu se radi o četveročlanoj obitelji koja se suočava s čudovišnim verzijama sebe. Ona je glumila majku Adelaide Wilson i strašniju verziju sebe koja se zove Red. Kako bi glas prilagodila ulozi, Lupita je oponašala stanje glasa koje se zove spazmodična disfonija.

Foto: IMDB

- To je stanje koje uzrokuje trauma, ponekad emocionalna, ponekad fizička, a ponekad neobjašnjiva. Tada se vaše glasnice počinju grčiti. Upoznala sam nekoga koji je imao to stanje i bila sam znatiželjna - objasnila je Lupita. Kako bi se uživjela u ulogu, glumica je vježbala s terapeutom za glas.

- Otišla sam korak dalje od onoga što inače radim - kaže Lupita. Bilo je vrlo zahtjevno, tvrdi, jer su stvari trebale biti specifične.

Foto: zz/Press Association/PIXSELL

- Film je ostavio emocionalni danak na mene. Definitivno sam imala trenutak rupture dok sam snimala ovaj horor - rekla je glumica.

Inače, film je nedavno ima premijeru i uspješno je prošao na blagajnama. Lupita je tijekom premijere na festivalu SXSW odgovorila na pitanje o mogućem nastavku filma.

- Molim vas ne, hvala vam - rekla je.

Foto: Reuters/Pixsell

Tema: FILM