Ma kakva depresija! Nives sivi dan uljepšala seksepilom: 'Gdje ćeš tako gologuza, ljepotice?!'

Otmjeno, drsko i pomalo opako, poručila je pjevačica Nives Celzijus (42) u ponedjeljak na društvenim mrežama. Tmuran, sivi, najdepresivniji dan u godini odlučila je mnogim pratiteljima uljepšati atraktivnim fotografijama.

U bijeloj majici s kapuljačom i trapericama uputila se prema automobilu. Prije nego što je sjela u njega, nabacila je nekoliko poza.

Foto: Instagram

Okrenuta leđima pokazala je poderotine. Umjesto na koljenima, kako to inače biva, našle su se ispod Nivesine stražnjice.

Potom je otvorila vrata i otkrila kako poderotine, ipak, ima i na koljenima te bedrima.

Foto: Instagram

- Pa gdje ćeš tako gologuza? - upitao je Nives jedan od pratitelja. Odgovor zasad nije dobio.

'Bomba', 'Ljepotice', 'Top figura', pridružili su se komplimentiranju ostali.

Foto: Instagram

Nives figuru održava vježbanjem.

- Ne vezujem treninge uz godišnja doba i treniram kad mi posao dopusti. Mi smo žene tu puno sputanije. Ponekad doslovno ne uspijem odraditi trening zbog kose jer, primjerice, znam da me sutradan čeka snimanje, a ne stižem kod frizera. To ne posebno ljuti. Ipak, i kada me posao onemogućava, nastojim barem nešto odraditi kod kuće - rekla nam je ranije.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: KAKO SE OSJEĆATE NA NAJDEPRESIVNIJI DAN?