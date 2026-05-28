Ma kao iz filma! Ovako izgleda resort u kojem bi se mogla udati mega popularna Taylor Swift

Veza Taylor Swift i Travisa Kelcea već gotovo tri godine jedna je od najpraćenijih ljubavnih priča na svijetu, a nakon zaruka koje su potvrdili prošle godine sve više pažnje privlače detalji njihova vjenčanja. Odmah su krenula nagađanja o lokaciji ceremonije, a među mjestima koja se najčešće spominju našao se luksuzni resort Ocean House u Rhode Islandu, nedaleko od mjesta Watch Hill gdje Taylor ima svoju vilu.
S pogledom na ocean, privatnom plažom, velikim verandama i elegantnim interijerom, Ocean House mnogi vide kao savršeno mjesto za intimnu, ali glamuroznu celebrity ceremoniju daleko od očiju javnosti
S pogledom na ocean, privatnom plažom, velikim verandama i elegantnim interijerom, Ocean House mnogi vide kao savršeno mjesto za intimnu, ali glamuroznu celebrity ceremoniju daleko od očiju javnosti
Iako su pojedini strani mediji tvrdili da bi se vjenčanje moglo održati upravo ondje tijekom ljeta 2026., celebrity planerica Tara Guérard kasnije je demantirala te glasine.
Neki izvori bliski paru, pak, tvrde da najpoznatiji par na svijetu želi 'vrlo privatno vjenčanje' i da neće dopustiti veliki medijski cirkus.
Ipak, brojni američki tabloidi tvrde da se planira luksuzno celebrity vjenčanje s više od 300 gostiju.
Među potencijalnim uzvanicima najčešće se spominju Selena Gomez, Blake Lively, Ryan Reynolds, Jack Antonoff, Brittany Mahomes te brojne NFL zvijezde i glazbenici.
Mnogi prijatelji para počeli su javno izbjegavati pitanja o vjenčanju.
Primjerice, producent Jack Antonoff vrlo je neugodno reagirao kad su ga novinari pitali o datumu ceremonije, dok je Travisov trener Andy Reid u šali rekao da se nada da će mu smoking još pristajati kad dođe taj veliki dan.
Taylor navodno ima golemu kontrolu nad svim detaljima organizacije.
Nekoliko izvora tvrdi da želi maksimalnu privatnost i da čak ni dio Travisove obitelji nema potpuni uvid u planove.
To je dovelo do glasina da je organizacija izuzetno tajna, s mogućnošću da lokacija bude otkrivena gostima tek neposredno prije ceremonije.
Velika pažnja posvećuje se i Taylorinu zaručničkom prstenu, koji je prvi put javno pokazala tijekom nekoliko zajedničkih izlazaka s Travisom, uključujući NBA utakmicu u Clevelandu u svibnju 2026. godine.
Prema procjenama američkih jewelry stručnjaka, vrijednost luksuznog prstena kreće se od oko 550 tisuća pa sve do 1,2 milijuna dolara, ponajviše zbog veličine dijamanta, ručne izrade i činjenice da je riječ o unikatnom komadu koji je za mladenku dizajnirao slavni Kindred Lubeck.
