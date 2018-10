Maajka: Ne znam kako da kćer ‘maknem’ od Amy Winehouse

Bilo je puno uvreda, a ja sam slab kad mi se ide na obitelj. Povlačim se. Ne želim taj konflikt. Opsujem i okrenem se. Ne znam se ponašati u toj situaciji. Znam se ponašati kad mene netko popljuje, vidim da je čovjek idiot, ali kad ti netko na familiju ide... Da ne bih nekoga gađao stolom i stolcem, radije izbjegavam neke rasprave. Kao Bruce Lee, blokiram i idem dalje. Volja ti je jako bitna stvar. Ako je nemaš, invalid si, govori Edo Maajka (39). Nakon šestogodišnje pauze vratio se s dosad najosobnijim albumom. Na “Putu u plus” obračunao se sa svojom tjeskobom i depresijom, ali i političkom situacijom na domaćoj i globalnoj razini te balkanskim mentalitetom.

- Pjesme su drukčije, ja sam drukčiji, puno toga sam očistio sa sobom na ovom albumu. Drukčije isijavam na bini. Kad te ljudi jednom strpaju u folder, teško ti je izaći iz njega. Ja sam, kao i većina repera, u nekom folderu tvrdi, žestoki reper ili folderu ‘šaldžija’. Od repera se, kao i od rokera, očekuje samo to nešto s čime ih publika označi, dok izlaziš iz tih okvira, teže te prihvaćaju. Mislim da se osjeti kad je neki muzičar iskren – ističe. Kad nije na pozornici ili u studiju, svaki slobodni trenutak provodi s obitelji. Život opakog repera ostavio je iza sebe.

- Moj život je u početku bio takav. Kad uđeš u hip-hop, moraš proći kroz neke stvari, dokazivanje, krećeš s nekim egom, natječeš se. Barem je tako bilo u devedesetima i početkom 2000-tih. Ja sam s time završio na prvoj ili drugoj ploči. Skužio sam da to mene više ne ispunjava. Tako da najbitnije pjesme na mojim pločama ipak nisu vezane uz ‘reprezent’ i ‘battle rap’ nego su više životne priče – objašnjava glazbenik. Osim soulom i rockom poigrao se opet i s narodnjačkim melosom.

Foto: promo

- Čak sam mislio zvati nekoga poznatog narodnjaka za tu jednu pjesmu, ali sam skužio da to može postati punokrvni hit kojim ću ponoviti uspjeh kakav sam imao s ‘Pržiiii’, a s njim sam se opekao jer mi je privukao publiku sa sudžukom i s litrom rakije, ljude koji nemaju veze s ostatkom mog repertoara nego su tu samo zbog te jedne pjesme - priča. Selidbe mu više ne padaju teško, a zbog ljubavi je posljednjih nekoliko godina živio i u Tel Avivu.

- Navikneš se. To postane dio tvog mentaliteta i dio tvoje osobnosti, učiš nove stvari. Te stvari osvještavaš u sebi svaki dan. Nikad nije kasno da bi počeo živjet (iz pjesme ‘Kreator’). To ne trebaš prebukvalno shvatiti i možeš primijeniti na raznorazne razine svog života - kaže Edo, kojemu je put u plus postala prava mantra. Od početka karijere bori se s tjeskobom, posebno kad su u pitanju intervjui i gostovanja.

Foto: promo

- Znaš kad te netko čeka s nožem na neku izjavu, kad vidiš da netko izvlači iz te izjave nešto što nema veze s tobom? To me prilično živcira, ali sad puno brže izlazim iz toga. ‘Kad krenem padat, širim krila’ (iz pjesme ‘Put u plus’) i puno brže skontam to, pišem puno o tome dok sam sam sa sobom, raspravljam malo, tako da i kad mi to zasmeta, zasmeta mi puno kraće. To moram prihvatiti. Sve je postalo žutilo. Imam samo nadu da ću naletjeti na nekog ok urednika koji neće htjeti pravit’ od toga ne znam šta – govori o svojim borbama. Priznaje da je obožavao biti trendseter, i sam je pratio trendove u muzici, gledao druge kako se muče iskopirati ga.

- Želim imati svoj folder, razumiješ? Sebe. To je teško. Pogotovo ako ne pratiš modernu produkciju. Sad, kad je roditelj, kaže da djeca ne bi trebala slušati njegove albume.

- Slušam samo ono čime me djeca maltretiraju. Mala mi opsesivno sluša Amy Winehouse i Arethu Franklin. U biti, ja nisam znao koliko je Amy ‘prljava’ s tekstovima dok mi je dijete nije počelo slušati i sad ne znam kako da je maknem s te selekcije - smije se Edo, koji je i dalje pun planova, posebno sad kad mu se bliži datum velike koncertne promocije albuma u Domu sportova 16. studenog.

- Imali smo taj peh da smo, mojom odlukom, izbacili album na prvi dan Svjetskoga nogometnog prvenstva, pa ljudi još nisu ulovili da je album vani, ali recenzije su bile nevjerojatne! Usr’o sam se totalno. Ovoliko ljubavi od svog faha i od kritičara nisam dobio jako dugo. Znaš, kad dolaziš iz mentaliteta kao što je naš, gdje nema toliko ljubavi, gdje si odrastao na takav neki način uvjetovanja ljubavi, onda ne znaš baš kako reagirati - priča.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Na početku karijere kaže da je bilo puno dokazivanja, natjecanja, ega... Sad kad je roditelj, isitče, djeca ne bi trebala slušati njegove albume

Edo je izbacio novi album nakon šestogodišnje stanke uoči Svjetskoga nogometnog prvenstva. Kaže da se usr’o totalno, ali oduševljen je kritikama

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći Youtube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte Youtube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih Youtube zvijezda.

Kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što poraste cijena!