Mačka Taylor Swift vrijedi 91,5 milijuna eura: Treća je na listi, ima još bogatijih ljubimaca

Olivia Benson, mačka pjevačice Taylor Swift (33) ima više novca od prosječnog čovjeka. Naime, prema nedavnom izvješću časopisa 'All About Cats' (Sve o mačkama) popularna mačka Olivia rangirana je kao treća najbogatija kućna ljubimica na svijetu, s nevjerojatnom neto vrijednošću od 97 milijuna dolara, što je oko 91,5 milijuna eura.

Poredak je napravljen na temelju analitike Instagrama, a mnogi krzneni ljubimci s najviše zarade popeli su se na ljestvici bogatstva zahvaljujući popularnosti na društvenim mrežama. Međutim, za najpopularnije životinje kao što je Olivia, u obzir je uzeto i sudjelovanje u projektima izvan popularne društvene mreže.

- Olivia je postigla uspjeh izvan svijeta utjecaja na Instagramu. Škotski fold zaradio je svoje bogatstvo glumeći zajedno sa svojim vlasnikom u nekoliko glazbenih videa, osmislio je vlastitu liniju robe i glumio u mnogim visokobudžetnim oglasima - stoji u opisu.

Taylor je Oliviju nazvala po liku Mariske Hargitay (58) iz popularne serije 'Zakon i red: Jedinica za posebne žrtve'. Hargitay je glumila uz Swift u reklamama za DirectTV, Diet Coca-Colu i AT&T te u glazbenim spotovima za pjesme 'Me!' i 'Blank Space'.

Oni koji su 2015. bili na svjetskoj turneji pjevačice "All Too Well" mogli su vidjeti Oliviju i njezinu stariju sestru Meredith, Taylorina prva mačka, u videu koji je pušten tijekom koncerta.

Meredith, međutim, nije dospjela na ljestvicu najbogatijih kućnih ljubimaca časopisa 'All About Cats', kao ni Benjamin, Swiftina treća i posljednja mačka koju je nabavila, a koji se također pojavio glazbenom spotu 'Me!'.

Olivijinu neto vrijednost nadmašili su samo njemački ovčar po imenu Gunther VI, čija se vrijednost procijenjenih na 500 milijuna dolara, i mačka Nala, koja je poznata na Instagramu, a čija je vrijednost procijenjena na 100 milijuna dolara.

Mačka popularne pjevačice prestigla je pet pasa poznate voditeljice Oprah Winfrey (68), mačku Choupette pokojnog dizajnera Karla Lagerfelda i štene Pontiac pokojne glumice Betty White.

