Macklemore za Palestinu donira milijun dolara, pozvao Krafta da učini isto. Evo što je odgovorio

Američki reper Macklemore objavio je na svom Instagram profilu da će milijun dolara koje je zaradio kao predizvođač na turneji Eda Sheerana donirati organizacijama koje rade s Palestincima i pružaju pomoć stanovnicima Gaze. U istom postu, Macklemore je pozvao i Roberta Krafta, milijardera i vlasnika kluba New England Patriots te istaknutog donatora Izraela, da učini isto.

Ovaj potez glazbenika dolazi nakon što je izbačen s turneje 'Loop' Eda Sheerana nakon što je na koncertu u New Jerseyu s pozornice podržao Palestinu uzviknuo 'Slobodna Palestina', što se nije svidjelo Kraftu koji je zatim Macklemoreu zabranio nastupe na njegovom Gillette stadionu nedaleko Bostona. Macklemore tvrdi da je Kraft pozvao i ostale vlasnike stadiona da učine isto, što je rezultiralo njegovim izbacivanjem s turneje. Kraft to nije komentirao, a Sheeran je za otkazivanje suradnje Macklemoreu okrivio promotore.

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- S obzirom na sve što se dogodilo u posljednjih 48 sati, želim vratiti razgovor tamo gdje pripada: palestinskom narodu koji i dalje ubijaju, koji i dalje živi pod vojnom okupacijom i koji se i dalje bori za svoju slobodu. Donirat ću cijeli milijun dolara svoje neto zarade s turneje 'Loop' Eda Sheerana za šest organizacija koje izravno rade na pomoći palestinskom narodu. Pozivam Roberta Krafta da izjednači moju donaciju. Bez obzira na to u čemu se ne slažemo, možda se možemo složiti oko ovoga: palestinske živote vrijedi zaštititi. Palestinski život nije ništa manje vrijedan od bilo kojeg drugog života na ovome svijetu - napisao je Macklemore na Instagramu.

Kraft je na to odgovorio priopćenjem u kojem je objavio da ga je Sheeran nazvao i zamolio da se obveže donirati 2 milijuna dolara kako bi izjednačio njegovu donaciju i pomogao u rješavanju humanitarne krize u regiji. Nije naveo kojim bi organizacijama ili humanitarnim udrugama novac bio doniran, piše The Guardian.

- Velik dio svog života posvetio sam izgradnji mostova među svim ljudima. Duboko vjerujem da je svaki život vrijedan zaštite. Ranije danas, prije nego što me Macklemore pozvao da izjednačim njegovu donaciju, Ed me nazvao i zamolio da se obvežem donirati 2 milijuna dolara kako bih izjednačio njegovu donaciju za pomoć u regiji i borbu protiv ove humanitarne krize. Ed se sada planira obratiti i drugim vlasnicima koncertnih prostora, a naš je cilj nastaviti zajedno raditi na izgradnji mostova - kazao je Kraft.

Tijekom dvominutnog govora koji se nije svidio Kraftu, na nastupu na stadionu MetLife u New Jerseyju početkom mjeseca, Macklemore je izrazio želju da vidi slobodnu Palestinu.

- Želim da te riječi budu glasne i jasne, kako bi ljudi sve do Gaze i okupirane Zapadne obale znali da ih nismo zaboravili - rekao je. Njegovi su komentari potaknuli Izraelsko-američko vijeće da pokrene peticiju kojom je zatraženo njegovo uklanjanje s turneje. Sljedećeg dana ponovno je tijekom nastupa izrazio podršku Palestini te se obratio židovskim članovima publike.

- Kritizirati Izrael, kritizirati apartheid, biti protiv genocida ni na koji način ne znači kritizirati vas. Moja poruka je poruka mira i ljubavi; poruka da se prema svim ljudskim bićima postupa s dostojanstvom, poštovanjem i jednakošću - kazao je Macklemore.

Ed Sheeran je u utorak ujutro na Instagramu objavio svoje objašnjenje situacije kazavši kako želi ostati javno neutralan prema političkim pitanjima te da su ga Kraft i nekoliko drugih vlasnika koncertnih prostora obavijestili da ne može nastupati na njihovim stadionima ako Macklemore ostane predizvođač. Zbog toga je Macklemore uklonjen s turneje.

Dan kasnije sva četiri Sheeranova predizvođača za preostali dio turneje, Finneas, Aaron Rowe, Boega i Lukas Graham, povukla su se s turneje u znak solidarnosti s Macklemoreom i Palestincima.

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U svojoj je objavi Macklemore rekao i da se nada kako će pozornost usmjeriti na 'roditelje koji svoju djecu nose u bolnice bez osnovnih sredstava potrebnih za liječenje, kao i na liječnike, bolničare, novinare i humanitarne radnike koji se uvijek iznova vraćaju'.

- Želim u središte staviti organizatore i aktiviste koji su platili stvarnu cijenu zbog toga što su stali uz Palestinu. Njihov rizik potpuno je drugačijeg reda od mojega. Palestinci već desetljećima žive bez osnovnih prava i ne bi trebali čekati ni dana dulje na slobodu. Na tome će i dalje ostati moj fokus. Nastavit ću stajati uz palestinski narod i njihovu borbu za oslobođenje. Kada ciklus vijesti prođe, a proći će, nemojte otići s njim. Slobodna Palestina - kazao je reper.