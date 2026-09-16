Zbog Macklemorea su Sheeranu suradnju otkazali svi preostali izvođači s njegove turneje

Nakon što je Macklemore zbog podrške Palestini izbačen sa turneje Eda Sheerana, svi ostali predizvođači britanskog pjevača odlučili su se povući sa turneje u znak prosvjeda i podrške Macklemoreu.

U ponedjeljak je Robert Kraft, milijarder i vlasnik New England Patriotsa, rekao da će zabraniti Macklemoreu nastup na nadolazećem koncertu na stadionu Gillette u Massachusettsu, zbog njegove podrške Palestini na nastupu u New Jerseyu gdje je reper oko vrata nosio crno-bijelu kefiju, tradicionalni palestinski šal i s pozornice poručio 'Slobodna Palestina'.

Macklemore je zatim na svom Instagramu objavio da je izbačen sa Sheeranove američke turneje. Rekao je i da je Kraft 'okupio neke od drugih vlasnika stadiona' i Sheeranu dao ultimatum: 'Ako Macklemore ostane na turneji, nećeš smjeti nastupati u našim prostorima'. U utorak su Finneas, producent i brat Billie Eilish, irski kantautor Aaron Rowe, irski bend Beoga i danski bend Lukas Graham, objavili kako se povlače s turneje u znak podrške Macklemoreu i palestinskom narodu. Neki od njih su istaknuli kako novac ne smije biti oružje kojim se kontrolira javni diskurs te da 'ničije stanje na bankovnom računu ne bi smjelo odlučivati o tome tko smije govoriti ili čiju patnju smijemo priznati', piše BBC.

Reper najpoznatiji po pjesmi 'Thrift Shop' iz 2012. godine, javno se zalaže za prava Palestinaca te od 2023. redovito nastupa na pro-palestinskim skupovima. Godine 2024. objavio je pjesmu 'Hind’s Hall', nazvanu po zgradi koju su zauzeli prosvjednici sa Sveučilišta Columbia i preimenovali je u čast Hind Rajab, petogodišnje palestinske djevojčice koju su u Gazi ubili izraelski vojnici.

- Velik dio razloga zbog kojeg sam uopće želio ići na ovu turneju bio je taj da mogu stajati na stadionima poput ovog i izgovoriti dvije riječi koje su mi vrlo bliske i drage: Slobodna Palestina - kazao je Macklemore na koncertu u New Jerseyu. Kritike zbog antisemitizma, koje je 'lajkala' i pjevačica Pink, odmah su se počele nizati, pa je reper dan kasnije s pozornice poručio 'svim svojim židovskim prijateljima i prijateljicama' kako kritiziranje Izraela, kritiziranje apartheida i protivljenje genocidu 'ni na koji način nije kritika vas'.

REUTERS | Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Kraft, koji zagovara podršku Izraelu i koji je povukao financiranje Sveučilišta Columbia kako bi ukorio sveučilište zbog načina na koji je postupalo prema prosvjedima protiv rata u Gazi, potvrdio je da je odlučio otkazati Macklemoreove nastupe na stadionu Gillette, no nije odgovorio na upit CNN-a je li istina da je okupio i druge vlasnike stadiona kako bi bojkotirali repera.

- Na temelju Macklemoreovih nedavnih postupaka, sadržaja koji je dijelio s pozornice tijekom koncerata Eda Sheerana u New Jerseyju te šire povijesti antisemitske retorike i prikaza za koje vjerujemo da su duboko uvrijedili i povrijedili židovsku zajednicu, zaključili smo da bi njegovo sudjelovanje na koncertima 25. i 26. rujna na stadionu Gillette prešlo tu granicu. Ova odluka nije usmjerena na umanjivanje patnje nevinih Palestinaca niti na uskraćivanje bilo kome prava da ih zastupa. Previše je života izgubljeno i bilo je previše patnje, ali dijeliti samo odabrane informacije i ignorirati postupke Hamasa nije iskreno i samo produbljuje podjele i mržnju - rekao je Kraft u svojoj izjavi.

Sheeran, koji je Kraftu pjevao na vjenčanju, je na svom Instagramu napisao kako je cijeli tjedan razgovarao s dvoranama ne bi li uspjeli riješiti problem, no da je promotor koncerata Messina Touring Group, na kraju ipak otkazala Macklemoreove nastupe.

- Nakon Macklemoreovih nastupa na mojim koncertima u New Jerseyju, dvorane na nadolazećim datumima moje turneje priopćile su da će otkazati koncerte ako on ostane kao predizvođač. Uklanjanje Macklemorea s turneje bila je odluka promotora, ne moja. Imao je ugovor s promotorom, ne sa mnom - napisao je Sheeran u utorak na Instagramu. Dodao je i da 'nije sudionik' te branio svoju šutnju o 'sukobu između Izraela i Palestine'.

- Imam osobne stavove o ovom razornom sukobu. Samo zato što odlučujem o njima ne govoriti javno ne znači da ih nemam i ne znači da me nije briga - napisao je pjevač. U svojoj izjavi Macklemore je napisao kako je u Gazi ubijeno više od 70.000 ljudi, među kojima velik broj žena i djece.

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Sheeran mi je rekao da su riječi ‘Slobodna Palestina’ i slika palestinske zastave bile bolne za mnoge ljude s kojima je razgovarao. Odgovorio sam mu da, ako su te riječi uvredljivije od desetaka tisuća palestinske djece koju Izrael ubija, onda postoji temeljni raskorak između stavova tih ljudi i mojih stavova - napisao je Macklemore na Instagramu i dodao kako mu je Sheeran stari prijatelj te da se nada da ovo neće narušiti njihovo prijateljstvo.

Macklemore je trebao biti predizvođač Sheeranu na još sedam američkih stadiona. Nekoliko njih je u javnom vlasništvu. Preostali prostori, kao ni promotor turneje, nisu odgovorili na CNN-ov zahtjev za komentar.