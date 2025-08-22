Glumica Mada Peršić postala je majka djevojčice. S partnerom Davorom Kraljem dobila je kćer, kojoj su dali ime Dama.

- Štrudla je vani, dobrodošla Dama Kralj. Svijet te čeka - napisala je na društvenim mrežama uz fotografiju s kćeri.

Mada Peršić, glumica i kandidatkinja showa 'Tvoje lice zvuči poznato', otkrila je sretnu vijest u showu. Naime, nakon što je utjelovila Dinu Dvornika, priznala je da je trudna. Ranije je rekla da majčinstvo zamišlja kao najljepši dio života, koji se temelji na suradnji s partnerom.

- Čekamo curkicu. Jako smo sretni. Nekako smo i očekivali i zamišljali curicu. Iako, bilo je neplanirano, ali prihvatili smo s velikim oduševljenjem - otkrila nam je Mada u svibnju.

Foto: Screenshot/

Mada je od 2019. stalna članica ansambla kazališta Gavella, gdje je ostvarila zapažene uloge u predstavama poput 'Don Juan se vraća iz rata', 'Prosjačka opera', 'Medeja' i 'Kraljevo'. Javnost ju je prvi put zapazila još 2010. u showu 'Hrvatski top model', a kasnije i kroz provokativne kazališne nastupe, poput uloge u 'Elementarnim česticama' Michela Houellebecqa, gdje se istaknula hrabrošću i ekshibicionizmom.

Foto: sandra simunovic/pixsell