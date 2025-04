Mada Peršić o svom partneru s kojim čeka dijete: 'Jednu večer došla mi je želja da ga poljubim'

Mada Peršić, poznata domaća glumica i natjecateljica aktualne sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato', upravo je u posljednjoj epizodi pred kamerama i kolegama objavila radosnu vijest, a to je da očekuje svoje prvo dijete.

Ova emotivna objava uslijedila je nakon njezine upečatljive transformacije u Dinu Dvornika, što je dodatno naglasilo poseban trenutak. Publika i kolege su s oduševljenjem dočekali vijest, a čestitkama su se pridružili i članovi žirija, među kojima je bila i njezina majka, kao i partner koji su sjedili u publici. Mada je otkrila kako su ona i njezin partner iznimno sretni zbog prinove.

- Prvih dana kad sam saznala vijest bila sam malo zbunjena, ali jako zadovoljna. Saznali smo na Božić točno u ponoć. Odmah sam rekla svima za božičnim ručkom. Nisam ništa čekala ona tri mjeseca - priznala je Mada za Showbuzz.

Partneru je sretnu vijest rekla istog trena, a on se rasplakao od sreće i otkrio da će njihova beba biti 'najvoljenija na svijetu'. Mada je tajanstvena u vezi svog partnera, ali otkrila je da se ljubav rodila iz prijateljstva.

- Nekoliko mjeseci smo bili prijatelji i stalno se sretali jer radimo u istoj zgradi. Oduvijek mi je bio nekako doma, a i bila sam jako uzbuđena kad bi ga vidjela. Jednu večer mi je došla neodoljiva želja da ga poljubim. A ostalo je povijest, sadašnjost i budućnost - rekla je Mada.

Priznaje da svi paze na nju, ali i da ima spremno ime za prinovu.

Zagreb: Glumica Mada Peršić | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

- Svi me tetoše. Joj, što je to lijepo kad si trudan, nitko ti ništa ne prigovara. Možda se boje ječmenca. Imam tu groznu naviku kašnjenja. S tendencijom promjene u točnost. Ali sada, čak i kad zakasnim, nitko me ne špota. Doduše skoro pet mjeseci nitko poslovno nije ni znao da sam trudna. Tako da sam veliki dio trudnoće imala normalan tretman - poručila je pa dodala:

- Da, da, naravno. Originalno je ime, kao moje. Neću odavati, jer hoću da se moja mala prva tako zove. Bit će vam super.