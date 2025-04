Mario Roth pohvalio Mineu, a ona mu zahvalila poljupcima

Renata Končić Minea ponovno je zasjala u najnovijoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato', gdje kao članica žirija iz tjedna u tjedan oduševljava gledatelje svojim stilom, šarmom i emotivnim pristupom natjecateljima.

Foto: Nova Tv

Ove nedjelje pažnju je privukla u ružičastoj, uskoj haljini koja je naglasila njezinu vitku figuru, a za besprijekoran stajling zaslužan je poznati stilist Marko Grubnić.

Mario Roth, njezin kolega iz žirija, zasuo ju je komplimentima.

Foto: Nova TV/Instagram

- Ja se danas osjećam fantastično zato što sjedim pored ovako prekrasne dame - rekao je Roth.

Minea mu se tom prilikom zahvalila prijateljskim poljupcem. Njihovo prijateljstvo traje godinama, a Roth je više puta priznao da je kao mladić bio zaljubljen u Mineu, što dodatno doprinosi toploj atmosferi među žirijem.

- Pa tko nije bio zaljubljen u Mineu? Ja se sjećam, nisam joj to nikad ispričao. Kod osječke katedrale je to bilo, tamo je bio jedan music shop nekada i ja sam se vraćao iz škole, a ona je potpisivala svoje kazete. Tada sam ju prvi put vidio uživo, išao sam s dvojicom prijatelja iz razreda i zastao sam na vratima. Sjećam se točno tog trenutka, sva dječica su vikala: 'Minea, Minea, može potpis', a nama trima klipanima ispale vilice i tad je zaiskrilo - ispričao je svojedobno u razgovoru za In Magazin.