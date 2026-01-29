Mada Peršić otkrila: Rađala sam 17 sati, jako je boljelo...

Super, uživamo s bebom… Baš uživam u njezinim prvim mjesecima, rekla je Mada Peršić za IN magazin, pet i pol mjeseci nakon što je s partnerom Darkom dobila djevojčicu Damu.

Porod, priznaje, nije bilo lak.

- Bilo je puno teže nego što sam mislila. Trajalo je 17 sati, jako je boljelo, ali nekako to sve zaboraviš. Sad da moram opet roditi znala bi nekako što me čeka. Sad je tu Dama i sve je dobro - rekla je Mada.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Ime Dama nastalo je spontano: 'Pa to sam se ja prije zezala kao kombinacija Darko i Mada i tako mi je sve to s vremenom bilo simpatično i mislim si bit će baš posebna'.

Damu vode posvuda. I na koncerte, i veća obiteljska okupljanja.

- Pa da, ja uvijek procijenim. To je bio romantičan koncert u VIP loži i ja sam mogla tamo i dojiti. Bilo je mirno i njoj se jako svidjelo. Htjela sam joj staviti i slušalice, ali nije htjela. Imali smo i jedno veliko obiteljsko okupljanje s 44 ljudi, ali ja uvijek pazim na nju gdje je i da joj je ugodno - ispričala je Mada.

Foto: Instagram

Posao joj, kaže, ne nedostaje: 'Pa ne, nije posao zec neće pobjeći. Darko mi jako pomaže, baš smo 50:50 i totalno je otac kakvog sam zamišljala. Kad ih gledam zajedno baš se raznježim i tko zna možda ćemo imait još djece.'

Na pitanje na koga više sliči, nema dileme.

- Izgledom je isti Darko, kao da si njegovu glavu stavio na malo tijelo. A karaterno je meni sličnija, baš je mala haharica iako se zove Dama. I to sam nekako i predosjećala, totalna neka suprotnost - zaključila je Mada.

Ljubavna priča s Darkom krenula je iz prijateljstva.

- Moja ljubav. Bili smo nekoliko mjeseci prijatelji i stalno se sretali u Gavelli jer oboje tamo radimo. Uvijek sam ga jako voljela vidjeti i uvijek sam ga osjećala kao doma i kao veliko uzbuđenje. I onda mi je jednog dana došla ogromna želja da ga poljubim. Veselim se, idemo na babymoon na Mallorcu - otkrila je ranije Mada.

Foto: sandra simunovic/pixsell