Obavijesti

Show

Komentari 2
PRIJE PET MJESECI STIGLA DAMA

Mada Peršić otkrila: Rađala sam 17 sati, jako je boljelo...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Mada Peršić otkrila: Rađala sam 17 sati, jako je boljelo...
3
Foto: Instagram

Glumica pet i pol mjeseci uživa u majčinstvu, nakon porođaja koji nije bilo lak

Admiral

Super, uživamo s bebom… Baš uživam u njezinim prvim mjesecima, rekla je Mada Peršić za IN magazin, pet i pol mjeseci nakon što je s partnerom Darkom dobila djevojčicu Damu.

STIGLA PRINOVA Mada Peršić postala je majka!
Mada Peršić postala je majka!

Porod, priznaje, nije bilo lak.

- Bilo je puno teže nego što sam mislila. Trajalo je 17 sati, jako je boljelo, ali nekako to sve zaboraviš. Sad da moram opet roditi znala bi nekako što me čeka. Sad je tu Dama i sve je dobro - rekla je Mada.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Ime Dama nastalo je spontano: 'Pa to sam se ja prije zezala kao kombinacija Darko i Mada i tako mi je sve to s vremenom bilo simpatično i mislim si bit će baš posebna'. 

Damu vode posvuda. I na koncerte, i veća obiteljska okupljanja. 

- Pa da, ja uvijek procijenim. To je bio romantičan koncert u VIP loži i ja sam mogla tamo i dojiti. Bilo je mirno i njoj se jako svidjelo. Htjela sam joj staviti i slušalice, ali nije htjela. Imali smo i jedno veliko obiteljsko okupljanje s 44 ljudi, ali ja uvijek pazim na nju gdje je i da joj je ugodno - ispričala je Mada.

Foto: Instagram

Posao joj, kaže, ne nedostaje: 'Pa ne, nije posao zec neće pobjeći. Darko mi jako pomaže, baš smo 50:50 i totalno je otac kakvog sam zamišljala. Kad ih gledam zajedno baš se raznježim i tko zna možda ćemo imait još djece.'

Na pitanje na koga više sliči, nema dileme.

- Izgledom je isti Darko, kao da si njegovu glavu stavio na malo tijelo. A karaterno je meni sličnija, baš je mala haharica iako se zove Dama. I to sam nekako i predosjećala, totalna neka suprotnost - zaključila je Mada.

SVESTRANA ZAGREPČANKA Doktorica, glumica i trudnica. Mada Peršić ima dvije diplome: Puno smo izlazili, ali i puno učili
Doktorica, glumica i trudnica. Mada Peršić ima dvije diplome: Puno smo izlazili, ali i puno učili

Ljubavna priča s Darkom krenula je iz prijateljstva.

- Moja ljubav. Bili smo nekoliko mjeseci prijatelji i stalno se sretali u Gavelli jer oboje tamo radimo. Uvijek sam ga jako voljela vidjeti i uvijek sam ga osjećala kao doma i kao veliko uzbuđenje. I onda mi je jednog dana došla ogromna želja da ga poljubim. Veselim se, idemo na babymoon na Mallorcu - otkrila je ranije Mada. 

Foto: sandra simunovic/pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sydney isprobavala grudnjak i sve snimila: Pokazala je svoje bujne grudi i liniju donjeg rublja
KAKO VAM SE SVIĐA?

Sydney isprobavala grudnjak i sve snimila: Pokazala je svoje bujne grudi i liniju donjeg rublja

Glumica promovira svoju liniju donjeg rublja u kojem ponosno pozira. U svrhu promocije penjala se i na znak Hollywood i skoro kazneno odgovarala
Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV
OMILJENE SERIJE

Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV

Mnogima drage domaće serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' ove se nedjelje, 1. veljače, vraćaju na program Nove TV. Nove epizode bit će ispunjene dramatičnim događajima, snažnim emocijama i životnim preokretima
FOTO 'Svadba' imala premijeru u Beogradu: Evo tko je sve bio
HIT FILM

FOTO 'Svadba' imala premijeru u Beogradu: Evo tko je sve bio

Film 'Svadba' je u srijedu imao svečanu premijeru u Beogradu. Kako navodi Telegraf, publici se film jako svidio te su cijelu ekipu filma na kraju nagradili gromoglasnim ovacijama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026