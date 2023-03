Madonnin bivši suradnik otkrio: 'Ako ste u horoskopu škorpion, ona neće htjeti raditi s vama...'

Madonna (64), navodno ima pravilo da ne surađuje s određenom grupom ljudi, odnosno, onima koji su rođeni u horoskopskom znaku škorpiona, a to je nedavno otkrio njen bivši suradnik Ryan Murphy (57).

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Astrologija je, očito, vrlo važna u životu popularne pjevačice, a producent, redatelj i scenarist opisao je u podcastu 'And That's What You Really Missed', da ona odbija suradnju i projekte s gotovo svima koji su rođeni u tom znaku.

On, koji po horoskopu škorpion, morao je lagati o svom datumu rođenja da bi Madonna pristala raditi s njim.

Foto: Profimedia

- Odletio sam u New York i u liftu do njene sobe čovjek me upitao kada sam rođen - rekao je Ryan i priznao da ga je začudilo to pitanje.

- Odgovorio sam mu da sam rođen 9. studenog, a on me pitao: 'Jesi li Škorpion'? Rekao sam mu da jesam, na što mi je on odgovorio da ni u kojem slučaju to ne spominjem pred Madonnom jer me neće zaposliti - objasnio je dalje.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Pitao sam ga: 'O čemu ti govoriš'? A on mi je potom rekao da ne zna konkretno i da samo ne spominjem da sam škorpion u horoskopu te da izmislim neki drugi datum - izjavio je Ryan kojeg je Madonna navodno na kraju sastanka uistinu pitala kada je rođen, a on joj je lagao.

- Rekao sam majčin datum rođenja, a ona je na to odgovorila: 'Oh, dobro, Djevica si'. Dok sam se spustio do predvorja, ona je već odlučila i dobio sam posao - rekao je dalje i priznao da je ona stvarno jako ljubazna i da je poslujući s njom imao sjajna iskustva.

Foto: Twitter

- Međutim, nikada nisam shvatio to sa škorpionima. Tko zna, možda je to sve bila neka interna šala - poručio je Ryan.

