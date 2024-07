Magazin ima novu pjevačicu! Tonči Huljić otkriva: 'Čeka vas promjena, vođen sam srcem'

Ljudi znaju, ja sam proračunat čovjek, ali vođen srcem. Moj proračun radi srce. Vidjet ćete. Ja mislim da ćete biti zadovoljni svi. Jer svaka nova pjevačica mora unijeti novu energiju, rekao je hitmejker Tonči Huljić (62) za IN Magazin o novoj pjevačici grupe Magazin.

Novi zvuk u splitsku grupu stiže nakon odlaska Andree Šušnjare (37).

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Pravi razlog odlaska iz grupe Magazin je moja želja za promjenom. Odsad ću sebi biti na prvome mjestu. Razmišljam o budućnosti i dovodim si život polako u red. Trebalo mi je puno vremena da donesem ovu odluku, nisam je donijela preko noći - rekla je Šušnjara nedavno za Story.hr.

Za Tončija Huljića rekla je da joj je puno pomogao u životu i karijeri.

- Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovdje. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jest. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. lako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dijete. Imao je puno strpljenja sa mnom i učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku rečenicu koju mi je rekao - priznala je.

Ður?evac: Prvi dan ovogodišnje Picokijade publiku zabavljala grupa Magazin | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Otkrila je da su ona i Tonči imali nesuglasice, ali se nikad nisu ozbiljno posvađali. S Tončijem već radi na novim pjesmama s kojima će se predstaviti publici kao solo pjevačica. U Magazinu, priznala je, nije smjela slagati repertoar po svom ukusu, a sad će to moći.

Split: Finalna večer Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL