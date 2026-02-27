Mahir je pobjednik 'Večere za 5': Jednog dana otvorit ću restoran, bit ćete moji prvi gosti

Marko Cvitanović kuhao je posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5'. Pobjedu je, sa sedamdeset osvojenih bodova, odnio Mahir Kapetanović, koji je kuhao u ponedjeljak.

Pripremu večere započeo je glavnim jelom 'Šarena rapsodija' - teletinu je napunio dinstanim povrćem, zarolao, svezao i stavio peći uz krumpir kao prilog. „Nadam se da neće opet biti peka jer smo to već imali, pa mi je to malo dosadno“, komentirala je Lukrecia gledajući popis sastojaka.

Domaćin je zatim pripremao desert - kolač koji ponekad priprema svojim kćerima, tako da je znao točno što radi, a riječ je bila o kolaču sa žutom kremom i preljevom od voća. Na kraju je pripremao 'Obećanu dijetu' - predjelo koje se sastojalo od dvije slane rolade, jedne s ajvarom, a druge sa špinatom i uz to je sa strane poslužio suhomesnate proizvode.

„Preporučio bi svakome da se prijavi, nisam znao da će biti ovako zanimljivo i da ćemo se ovako zabaviti“, rekao je Marko, kojem s pridružila prijateljica i cvjećarka Edita kako bi mu pomogla postaviti stol, a za to vrijeme ekipa se okupila kako bi se zajedno zaputili prema domaćinu, kojem je pred kućom Mahir zasvirao i zapjevao.

„Mislio je na mene za aperitiv i to volim, volim kad me ne zaborave“, rekao je Mahir, koji je za aperitiv dobio sok od bazge. Nakon aperitiva, ekipa se smjestila za stol i prionula na predjelo. Gostima se svidio izgled predjela, ali Mahir i Lukrecia smatrali su da mu je tu ipak pomogla njegova partnerica, a Marko je podijelio kako mu je upravo ona dala ideju i upute za rolade.

„Nažalost, nisu mi se svidjeli neki sastojci u tim roladama, nije mi odgovaralo za želudac i malo me napuhnulo, ali meso i sir su bili odlični, također i špek“, rekla je Lukrecia, a Petar zamjerio što je Marko posložio kupljene namirnice. Lukrecia je pomogla domaćinu sa serviranjem glavnog jela, koje je gostima, nažalost, bilo nedovoljno slano: „To uopće nije bilo začinjeno“, zaključila je Nataša i dodala kako bukovača uopće nije dala svoju aromu, a i ne preferira masne komade mesa pa nije pojela puno svoje porcije.

Iako glavno jelo nije impresioniralo goste, desert je bio tu da popravi stvar. „Za jednog muškarca, napraviti takav kolač..“, impresionirano je primijetila Nataša, a i ostali gosti složili su se da je desert jako dobar. Tijekom deserta Marko je gostima pročitao jednu od svojih pjesama uz pratnju Mahira na gitari.

Marko je za svoju večeru dobio osam od Petra, šest od Lukrecije, devet od Nataše i sedam od Mahira. Gosti su se složili da su oni bili pokretači atmosfere i da domaćin nije puno pridonio stvaranju dobre atmosfere na večeri. Za atmosferu osvojio je po šest bodova od Mahira i Lukrecije, osam od Petra i devet od Nataše. Tako je Marko osvojio ukupno 59 bodova.

S ukupno osvojenih sedamdeset bodova, pobjedu je odnio Mahir. Kako je najavio, Mahir će novac od nagrade uložiti u snimanje spota. „Hvala ljudi na povjerenju, jednog dana ću otvoriti restoran i vi ćete biti moji prvi gosti“, rekao je Mahir.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizode su dostupne 24 sata ranije na platformi Voyo.