Maida iz 'Savršenog' otkrila za 24sata jesu li ona i Miloš skupa!

Maida Ribić (30) jedna je od pobjednica četvrte sezone 'Gospodin Savršeni'. Nju je odabrao Miloš Mićović, a druga pobjednica, Vanja Stanojević, osvojila je srce Šime Eleza. Obje su već od samog početka showa bile favoritkinje, što 'Savršenima', što gledateljima. Maida je za 24sata ispričala kako se nastavila priča s Milošem nakon showa, koliko joj se život promijenio nakon 'Savršenog' te što joj je iduće u planu.

Što je bio vaš glavni motiv za ulazak u ‘Gospodina Savršenog’?

Odlučila sam sudjelovati kako bih testirala svoje sposobnosti u takvom formatu. Također, s 30 godina smatrala sam da je pravo vrijeme za ovakvo iskustvo. Očekivala sam zabavu i dobar provod, bez uvjerenja da ću se zaljubiti, ali sam bila otvorena za tu mogućnost – što se na kraju i dogodilo.

Kako je vaš život izgledao nakon što su prve epizode emitirane? Prepoznaju li vas ljudi na ulici? Je li vam popularnost na društvenim mrežama porasla?

Popularnost jeste porasla. Nema više opuštenih šetnji sa psima – čim izađem, čujem: "Maidaaa, gledali smo te u Gospodinu Savršenom!" Ljudi me prepoznaju, prilaze, traže fotku, a najviše me osvoje preslatka djeca koja mi priđu s iskrenim osmijehom. Njihova energija je zarazna i predivno je znati da nekome mogu uljepšati dan samo jednim zagrljajem ili slikom!

Foto: andrea husic

Kako su reagirali Vaša obitelj i prijatelji kada ste se prijavili u show? Kakve su njihove reakcije dok su vas gledali u showu? Jesu li vam što prigovorili, jesu ponosni na vas?

Mama i sestra su bile glavni "krivci" za moju prijavu – podrška obitelji mi zaista mnogo znači! A moji prijatelji? Oni su imali pravi Sherlock Holmes trenutak! Nije im bilo jasno kako to da Maida odjednom nigdje ništa ne objavljuje na Instagramu?! Kad su me ugledali na TV-u, iznenađenje je bilo potpuno, ali ono što mi je najvažnije – svi su rekli da sam bila autentična, vesela i potpuno svoja. Kad tako nešto čujete od ljudi koji vas najbolje poznaju, to vam daje nevjerojatnu snagu i povjerenje. Presretna sam što imam tako divne ljude oko sebe!

S kime ste se u showu najviše sprijateljili?

Najbliže sam bila s Laurom i Vanjom od samog početka, a kasnije sam se zbližila i s Anom. S njima sam i danas u kontaktu.

Vi i Vanja ste među djevojkama koje su se najviše istaknule, ljudi vas favoriziraju. Jeste li pratili društvene mreže, čitali komentare o sebi? Postoji li neki komentar koji vam je posebno drag te ostao urezan u sjećanju? Kako ste reagirali na negativne komentare, ako ih je bilo?

Vidjela sam da su ljudi podržavali Vanju i mene, što mi je stvarno bilo lijepo za čuti. Nisam neko tko voli da se previše opterećuje mišljenjem drugih, ali naravno da prija kada vidite da vas publika cijeni zbog onoga što jeste. U početku nisam pratila komentare jer sam mislila da će biti svega, ali su mi prijatelji rekli da moram vidjeti koliko su pozitivni. Kada sam ih pročitala, stvarno mi je bilo drago jer su ljudi prepoznali iskrenost i autentičnost. Negativni komentari mi nisu važni, jer znam tko sam i što predstavljam. Najviše su mi značile poruke od žena koje pišu da žele da njihove kćerke jednog dana imaju stav i karakter kakav imam ja – to su stvari koje mi ostaju urezane u sjećanje.

Foto: rtl

Pokazali ste se kao netko tko svima sve kaže u lice. S kime niste nikako ‘kliknuli’ u kući, odnosno niste našli zajednički jezik? Je li netko stvarao nemir ili izazivao nesuglasice u kući?

Kao direktna i iskrena osoba, cijenim iste vrijednosti kod drugih. S onima koji ih nisu dijelili nisam uspjela uspostaviti blizak odnos. Ne bih imenovala nikoga; gledatelji su imali priliku vidjeti dinamiku među nama i mogu sami zaključiti.

Čime ste se bavili prije nego što ste ušli u show i kako planirate iskoristiti popularnost koju ste stekli u ‘Gospodinu Savršenom’?

Prije učešća u showu bavila sam se raznim poslovima – bila sam fitness trener, model, content creator, social media manager, grafički dizajner, a imala sam i svoju agenciju za nekretnine. Uvijek sam voljela istraživati nove stvari i usvajati nova znanja, pa mislim da će tako biti i ubuduće. Ne volim stagnirati, već se trudim stalno napredovati i razvijati se na profesionalnom i ličnom planu. A što ću sljedeće dodati na svoju listu? Jedva čekam da vidite! Stay tuned!

Foto: andrea husic

Koje osobine Miloš ima da vam se istaknuo? Kako to da ste odmah po njegovom ulasku odlučili prijeći u njegov 'tim?

Mislim da nitko nije mogao ignorirati taj beogradski naglasak, haha! Ali šalu na stranu, odmah mi je "kliknuo". Imao je onu dozu misterioznosti koja mi je bila intrigantna, a i volim kada je partner moja suprotnost u energiji – ja sam vatromet, on malo smireniji. U svakoj vezi balans je ključan, a meni prija kada neko unese tu harmoniju u dinamiku. Ja da palim, on da gasi.. haha

Sa Šimom niste stvorili ljubav. Što je nedostajalo da da se stvori kemija između vas?

Kemija između dvoje ljudi je stvar koja se ne može uvijek predvidjeti. Moj odnos sa Šimom od početka showa bio je prijateljski, a intuicija mi je govorila da on nije osoba s kojom želim razvijati ljubavni odnos. No, ono što smo postigli je još ljepše – fantastično prijateljstvo! Naše druženje na Rodosu bilo je puno divnih trenutaka, a Šime je zaista sjajan momak kojeg duboko cijenim. Mislim da smo oboje napravili odličan potez što smo odlučili biti prijatelji.

Kako ste se nosili kada je Barbara prespavala u vili kod Miloša?

Nakon što je Barbara provela noć kod Miloša, situacija mi je pružila priliku da bolje sagledam naš odnos. Iako se njegovo ponašanje prema meni nije promijenilo, postala sam opreznija i pažljivije pratila razvoj događaja. Takvi trenuci mogu biti korisni za dublje razumijevanje dinamike odnosa i vlastitih osjećaja.

Foto: rtl

Kakav je plan Vama i Milošu s obzirom da živite na različitim lokacijama? Koliko se često viđate?

Eh, sad bi ovdje trebao doći odgovor tipa "preselili smo zajedno i živimo bajku", ali... život nije film, a ni show ne traje vječno.

Planirate li zajednički život?

Mi zapravo nismo zajedno, tako da to nije u planu. Život nas je odveo u različitim smjerovima, ali sve je to dio priče – neke stranice zatvorite, a neke tek čekaju da budu ispisane!

Planirate li novu boju kose i frizuru, ako da, koju?

Da ovo pitanje postavite mom frizeru, sigurna sam da bi odmah rekao: Vrijeme je za malo ludila! Meni se ova pink boja baš sviđa, ali ako ste pratili moj Instagram, onda znate da je moja kosa već prošla kroz cijelu paletu boja. Dakle, što se tiče i frizure i boje – očekujte neočekivano!