Maja Cvjetković o kćerkici Viti: 'U jako puno njezinih osobina vidim sebe, ali i supruga...'

Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković (36) posjetila je u četvrtak svečanu dodjelu nagrada 'Business Awards', u sklopu koje je održana i modna revija brenda Duchess.

Maja je u razgovoru za Story.hr otkrila kako je započela s novim poslom te ispričala o svojem obiteljskom životu.

- Ušla sam u posao s prijateljima - otvorili smo naš catering L'erotic. Kako je sezona evenata, imamo jako puno posla i zbilja uživam u tome. Veliki sam gurman i po prirodi tako da sam se točno našla u tom poslu. Do ideje o cateringu smo došli zajedno, a oni su se već i ranije bavili sušenim voćem, začinima i slično pa smo nastavili poslovanje pod istim imenom - rekla je.

Maja se nakon svoje karijere usredotočila na miran obiteljski život. 2017. godine vjenčala se za svojeg supruga Andriju Kevića, s kojim je tri mjeseca nakon vjenčanja dobila kćer Vitu.

- Kćerkica je odlična, preslatka i svaki dan napreduje, to je nešto nevjerojatno. Sada ima pet godina, ide u vrtić i na sto aktivnosti... U jako puno njezinih osobina vidim i sebe i Andriju i to čak često znaju biti i one komplicirane osobine pa si međusobno kažemo: 'Joj, ista je ti' - ispričala je Maja.

