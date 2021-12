Jedna, prema mnogima, od najljepših missica u Hrvatskoj je zasigurno Maja Cvjetković (35). Šibenčanka koja je 2005. godine odnijela lentu Miss Hrvatske sada živi život nešto povučenije, daleko od svjetla reflektora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Maja na staru godinu slavi i rođendan.

- Koliko je to zgodno toliko i nije zato što svi već imaju neke svoje planove i organizacije tako da proslava 31.12. i nije baš nešto najidealnije pa moram slaviti ili prije ili kasnije, ali već sam navikla na to - rekla je Maja za IN magazin.

- Puno šećem, idem na Sljeme kad stignem i to je to - kratko je objasnila Maja kako održava liniju.

Iako se manekenstvom više ne bavi, definitivno nikada neće zaboraviti pozirati.

- Uživam u tome iako dugo nisam bila pred kamerama, a modne piste mi ne nedostaju, sad sam u drugim ulogama - kaže Maja.

Maja se prije pet godina udala za hotelijera Andriju Kevića (55), a zajedno imaju kći Vitu.

- Ona ima 4 godine, cijeli svijet mi se vrti oko moje kćeri, kompletno mi je promijenila život. Dok nisam dobila nju nisam mogla ni zamisliti da je majčinstvo toliko savršeno. Ona se jako veseli blagdanima, dobije ih sa svih strana - priča Maja.

A kako bi reagirala ako jedan dan Vita poželi krenuti u manekenske vode.

- Ja mislim da je to super iskustvo koje joj može donijeti samo dobro u životu, samim tim gubi strah od javnog nastupa, što god da radila kasnije, uz studiranje to je odličan izvor prihoda - rekla je. Njezine blagdanske želje su jednostavne.

- Ja želim da smo svi sretni i zdravi i zadovoljni i to je dovoljno, to je sve što mi treba - kaže Maja.