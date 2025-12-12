Maja Cvjetković objavila fotku s novim dečkom i potvrdila vezu: 'Hvala što si mi uvijek podrška'

Bivša misica Maja Cvjetković (39) na društvenim mrežama je pozirala sa svojim novim dečkom Muratom Doyuranom, a tim je potezom potvrdila novu vezu.

Pozirali su zajedno na eventu na kojem su zabljesnuli u elegantnom izdanju.

Maja je svom odabraniku ispod objave zahvalila na tome 'da joj je uvijek podrška'. Ona je zablistala u dugoj, profinjenoj haljini s čipkastim detaljima, a Murat je odabrao klasično tamno odijelo. Te kombinacije odlično su se nadopunjavale te su izgledali skladno.

storyeditor/2025-11-13/PXL_121125_141802811.jpg | Foto: Marko lukunic/PIXSELL

O njihovoj vezi još nije javno govorila, ali zajedno su viđeni na zagrebačkoj špici te su se zajedno pojavili na jednom eventu.

Podsjetimo, Maja se prošlog ljeta razvela od 20 godina starijeg poduzetnika Andrije Kevića, s kojim je provela sedam godina u braku.

Zagreb: Poznati na reviji Snježane Schillinger | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Titulu Miss Hrvatske osvojila je 2005., a nakon što se u lipnju 2017. na otoku Murteru udala za Andriju, povukla se iz modnog svijeta i posvetila obitelji. Samo tri mjeseca nakon vjenčanja rodila je kćer Vitu, koja joj je od tad najveća životna radost.