Maja Cvjetković svlačila se i oblačila za vašu inspiraciju: Ovo su top outfiti za sezonu slavlja!

Samouvjerena i zrelija nego ikad, Maja Cvjetković zasjala je pred objektivom u raskošnim haljinama koje donose savršenu inspiraciju za blagdansku sezonu
Maja Cvjetković, jedna od najprepoznatljivijih domaćih ljepotica, nakon dugo vremena ponovno se našla pred objektivom - i to u blagdanskom izdanju koje savršeno spaja raskoš, eleganciju i mjeru. Snimanje u haljinama brenda Duchess pokazalo je zašto je godinama slovila za najtraženiju ljepoticu.
Svaka odabrana kombinacija odiše glamuroznošću, ali nepretenciozno, stvorena upravo za sve one prigode koje blagdani nose: druženja s kolegama, svečane večere i domjenke, ručkove te privatne proslave u obiteljskom krugu. Svaki "look" govori priču o ženstvenosti koja nije napadna, već profinjena - baš onakva kakva pristaje svečanom razdoblju godine.
Blagdani su savršena prilika da posegnemo za komadima koji donose malo drame, sjaja i posebnosti. No pritom je važno pronaći ravnotežu između efektnog i prikladnog.
Birajte materijale koji izgledaju luksuzno. Baršun, saten, svila, brokat i lureks instantno podižu outfit, čak i kad je kroj jednostavan. Istaknite jedan element.
Igrajte se bojama. Osim klasične crne i crvene, pokušajte tamnozelenu, šampanjac, zlatnu, smaragdnu ili duboku plavu - nijanse koje lijepo reflektiraju blagdansko svjetlo.
Udobnost je ključna. Dodajte jedan statement detalj. To može biti torbica, naočale, naušnice ili cipele. Ne mora biti sve upečatljivo - dovoljno je da jedan komad vodi cijeli "look".
Prilagodite outfit prigodi. Za poslovna druženja birajte profinjenost i zatvorenije krojeve, dok za privatne zabave možete posegnuti za više glamura ili odvažnijim krojevima.
Maja Cvjetković u Duchess haljinama pokazuje kako se može izgledati blagdanski, svečano i raskošno, a opet bez pretjerivanja.
