Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Misica na zadatku

Maja Cvjetković svlačila se i oblačila za vašu inspiraciju: Ovo su top outfiti za sezonu slavlja!

Samouvjerena i zrelija nego ikad, Maja Cvjetković zasjala je pred objektivom u raskošnim haljinama koje donose savršenu inspiraciju za blagdansku sezonu
24sata: Zagreb: Blagdanske modne kombinacije Snježane Mehun
Maja Cvjetković, jedna od najprepoznatljivijih domaćih ljepotica, nakon dugo vremena ponovno se našla pred objektivom - i to u blagdanskom izdanju koje savršeno spaja raskoš, eleganciju i mjeru. Snimanje u haljinama brenda Duchess pokazalo je zašto je godinama slovila za najtraženiju ljepoticu. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/46
Maja Cvjetković, jedna od najprepoznatljivijih domaćih ljepotica, nakon dugo vremena ponovno se našla pred objektivom - i to u blagdanskom izdanju koje savršeno spaja raskoš, eleganciju i mjeru. Snimanje u haljinama brenda Duchess pokazalo je zašto je godinama slovila za najtraženiju ljepoticu. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025