Maja Cvjetković svlačila se i oblačila za vašu inspiraciju: Ovo su top outfiti za sezonu slavlja!

Maja Cvjetković, jedna od najprepoznatljivijih domaćih ljepotica, nakon dugo vremena ponovno se našla pred objektivom - i to u blagdanskom izdanju koje savršeno spaja raskoš, eleganciju i mjeru. Snimanje u haljinama brenda Duchess pokazalo je zašto je godinama slovila za najtraženiju ljepoticu. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL