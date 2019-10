Maja dala zadnji zlatni gumb, a prsata Amerikanka zgrozila žiri

Posljednja epizoda Supertalenta predstavila je natjecatelje koji su svojim talentom oduševili, a poneki i iznenadili žiri. Plesna skupina Transform crew jedna je od onih koji su izazvali oduševljenje kod žirija, a Maja im je stisnula zlatni gumb te ih tako lansirala direktno u polufinale.

- Vi ste toliko zabavni da bi čovjek s vama otišao na pozornicu i plesao. Svi se smijete, toliko uživate, ujednačeni ste kao da ste na nekom gumbu, muzika vam je bila fenomenalna, svi ste sjajni, a onaj tko je radio koreografiju trebate mu dati zlatnu polugu, ovo je bila najzabavnija koreografija ikada! Dame i gospodo, ovo je bilo najbolje ikada - ushićena je bila Maja, Davor je kazao kako bi trebali biti ogledan primjerak plesne skupine koja se prijavljuje na Supertalent.

- Ja manje od ovoga doista nisam očekivala, jer ste me toliko razmazili i svaki put kada sam vas gledala to je uvijek bilo drugačije, svježe, a uvijek s tako jednim tipičnim Tranfsform potpisom kojeg obožavam. Osvrnut ću se na moment koji ne umanjuje vrijednost svega ovoga, a to je koliko promišljate, dakle vi svi imate brendirane Transform crew tenisice - komentirala je Martina.

Transform crewu ovo je drugi zlatni gumb, a prvi su osvojili 2016. godine.

- Drugi put smo na Supertalentu i drugi put zlatni gumb, stvarno nismo očekivali! Kada imamo ovakvu ekipu oko sebe s kojom toliko predano možemo raditi, mislim da oni to zaslužuju - zaključio je voditelj grupe Davor Ćirković.

Žiri su također oduševili Mario i Patricija, koji su se predstavili akrobatskim rock'n'rollom.

- Ja volim uvijek pogledati dobar akrobatski rock'n'roll. Bili ste dovoljno snažni, atraktivni, vjerujem da možete ponuditi još više tih akrobacija i prevrtanja - poručio im je Davor, a jednako impresioniran bio je i trbušnom plesačicom Nikolinom Stepić.

- Hvala ti što smo napokon vidjeli ne samo ljepotu ženskog tijela koja je uvijek prisutna kod trbušnih plesačica, već smo vidjeli i pravu plesačku tehniku i strast što je najbitnije - poručila joj je Martina. Od pjevača pravo iznenađenje na pozornici Supertalenta bio je Slovenac Damiano Roi koji se predstavio arijom Giacoma Puccinia 'Nessun dorma'.

- Meni nije sad jasno, s ovakvim glasom, da Vi kažete da nemate menadžera, pjevate po hotelima, nije mi jasno gdje tu nešto ne štima, jer Vi s ovakvim vokalom, mi smo trebali već odavno znati za Vas. Vi ili ste fulali sve što ste mogli fulati po Sloveniji ili je netko tamo gluh pa Vas nije prepoznao. Vi ste senzacija, apsolutno savršenstvo - komentirala je Maja, a Davor mu je poručio da uzme stvari u svoje ruke i čim prije nađe menadžera.

- Ima jako puno talentiranih ljudi, ali se zvijezde naprosto ne poklope. Vi ovoga trenutka stojite na dobroj zvijezdi, iza Vas je jedna divna zvijezda. Ja bih se usudila reći da uz ovu razinu Vašeg talenta i Vaše senzibilnosti i emocije koja je nužna za dotaknuti publiku, uz našu pomoć bi možda mogli dobiti potreban vjetar u leđa - poručila je Martina.

Snažne emocije na žiri prenijela je i pjevačica Emina Bajtarević iz Zenica, koju je Janko usporedio s njegovim prošlogodišnjim zlatnim gumbom, Adnom Šestić.

- To baš ima neki moment s kandidatkinjama iz Zenice, prošle godine je to Adna bila, melankolična, jako emotivna i iskrena, i evo sad tebe. Baš je lijepo bilo - zaključio je Janko, dok je Davor njezin glas nazvao 'maznopatnički' jer bi, ističe, više volio da je veseo.

- Gledam te i mislim si kad bih barem mogla sjesti s tobom na kavu da naučim o nekim stvarima. eto, tu energiju odašilješ. Ja sam toliko očarana da ću Emina Bajtarević ime jako često do kraja dana ponavljati, a nadam se i tamo do pred Božić - dodala je Martina.

Još jedan kandidat iz Bosne i Hercegovine, točnije Čapljine oduševio je žiri – Senad Ajanović sa svojim talentom beatboxa.

- Energija ti je iznimna, baš si sceničan, čovjek te rado gleda, dobro se osjećaš na pozornici - komentirala je Martina, a s njom se složio i ostatak žirija. Iako Janku nije bilo ugodno nakon pada na tatamiju, nakon što je 13-godišnja judašica na njemu pokazala nage-komi pothvat, ipak je skupini JK Gladijator dao da.

- Dakle, nagla koma - bio je Jankov komentar, a Davor im je savjetovao da za idući put porade na scenskom nastupu.

- Osam predivnih mladih stvorenja koja mogu sve nas ovdje koječemu naučiti. Ja sam jako sretna da ste vi došli jer ponekad mi veliki doista ne da možemo, nego moramo naučiti od ovakvih malih, možda malih rastom, ali duhom, snagom unutarnjom jako, jako velikim. Svaka čast - pohvalila ih je Martina.

Žongler iz Ljubljane, Jakob Bergant, zabavio je žiri i publiku svojim trikovima.

- Super Vam je nastup, strašno ste simpa i vidim da uveseljavate publiku - poručio mu je Janko.

Nastup Amerikanke iz savezne republike Massachusetts, Susan Sykes s umjetničkim imenom Busty Heart, u najmanju ruku šokirao je žiri. Naime, Busty Heart se predstavila jedinstvenim talentom u svijetu, a to je razbijanje stvari vlastitim poprsjem. Iako su joj Martina, Janko i Davor dali ne, Maja je glasovala da.

Supružnici Slaviša i Gordana, koji su se predstavili kao Hošea i Estera nastupili su sa Slavišinom vlastitom pjesmom, a s bine su otišli s četiri glasa ne. Dok je Slaviša pjevao, supruga Gordana je plesala.

- Meni je ovo plesno bilo indiskutabilno, mislim da se djeca u vrtiću tako kreći, i to je legitimno, ali ne na ovoj pozornici. Pjesma mi nije bila loša, ovaj country štih pjesma i country u vokalu mi se čak i dopao - komentirala je Martina.

- Meni se isto nije svidio ples. Ja nisam komponirao niti jednu pjesmu u životu, pa ne znam koliko je to teško, ali nisam se bavio ni parkourom, pa smo tu ocjenjivali neke ljude. Nije me oduševila pjesma, ali vidi se da tu neko znanje ima - komentirao je Janko.

Kandidat Nenad Češković od svog nastupa imao je velika očekivanja, no u realizaciji to nije ispalo kako je zamišljao. Predstavio se kao tekstopisac, a nastup je posvetio Halidu Bešliću, no vrlo brzo završio ga je s četiri iksa.

