Obavijesti

Show

Komentari 1
LJUBAV ILI IGRA?

Maja i Šime otkrili 'jezik' svoje ljubavi: Ni nama nije idealno

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
5
Par je pred kamerama iskreno progovorio o vezi, svakodnevnim 'raspravama' i tome kako uvijek pronađu zajednički jezik

Mnogi i dalje s dozom skepse gledaju na odnos Maje Šuput i Šime Eleza, uvjereni kako iza svega stoji dobro osmišljen PR. Ipak, par iz dana u dan sve manje ostavlja prostora za takve teorije. Zajedničkim pojavljivanjem na nedavnom crvenom tepihu ponovno su pokazali koliko su bliski i to bez imalo zadrške. Modno usklađeni i vidno raspoloženi, pjevačica i prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni' nisu skidali osmijeh s lica, a njihova energija bila je teško zanemariva.

FOTO Šime joj nije dovoljan? Maja Šuput u društvu s čak tri 'Gospodina Savršena'

- Nadopunjavamo se, slažemo se. Večeras sam Maji došao kao potpora - rekao je Šime za kamere IN magazina

Zagreb: Modno usklađeni Maja Šuput i Šime Elez dolaze na dodjelu Večernjakove ruže

Njihov odnos već neko vrijeme intrigira javnost, a svaki njihov korak redovito puni medijske stupce. Posebno zanimanje izazivaju njihova putovanja, koja često djeluju spontano, ali ipak zahtijevaju barem minimalan dogovor.

- Korak naprijed, dva nazad i onda opet tri naprijed, ali u suštini uvijek se dogovorimo i uvijek izađemo na zelenu granu, nađemo taj zajednički jezik i dok je tako dobro je - kaže Šime.

- Ako imaš malo vremena i ako imaš s kim, onda ni nije tako teško nać destinaciju ili način na koji ćemo provest slobodno vrijeme!' - dodala je Maja. 

Na pitanje o sljedećem putovanju, par je ostao tajanstven.

- Ekskluziva! - istaknuo je Šime, dok je Maja u svom prepoznatljivom stilu dodala: 'Da, pa nećemo ti sve reći, ali sigurno nećemo baš tamo sjediti kući'.

KADROVI PUNI KEMIJE FOTO Koja je to plavuša zavela Šimu Eleza, a nije Maja Šuput?
FOTO Koja je to plavuša zavela Šimu Eleza, a nije Maja Šuput?

Iako ih dijeli 19 godina razlike, čini se kako im to ne predstavlja nikakvu prepreku. Dapače, razlike nadoknađuju zajedničkim interesima i sličnim pogledom na život. Najčešće 'rasprave', kako sami kažu, svode se na vrlo svakodnevne stvari.

- Šta ćemo paliti na televiziji i koju ćemo sortu vina otvoriti - otkrio je Šime. 

- I šta ćemo jest, dosta je da - dodala je Maja. 

No, kako tvrde, ni tu nema mnogo filozofije.

- Ma to je sve dogovor u svega 15 sekundi - kaže Šime, a Maja se nadovezuje: 'Da, ali imamo iste afinitete tako da nije problem. Problemi i nekakva ključna pitanja mislim da dolaze, kak bi rekla, s godinama'.

- A sreća, godina još nemamo, mladi smo duhom boje - dodao je Šime.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Godine im ništa ne znače: Ove poznate dame ne kriju da ih privlače mlađi frajeri...
LJUBAV NE BROJI GODINE

FOTO Godine im ništa ne znače: Ove poznate dame ne kriju da ih privlače mlađi frajeri...

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, ali i pjevačica Maja Šuput, Tatjana Dragović...
Što će biti danas u seriji Divlje pčele? Ante pokazuje svoju silu
NOVA NAPETA EPIZODA

Što će biti danas u seriji Divlje pčele? Ante pokazuje svoju silu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
FOTO Nova djevojka Orlanda Blooma voli se fotkati u tangama: Evo kako joj stoje...
ŠVICARSKA MANEKENKA

FOTO Nova djevojka Orlanda Blooma voli se fotkati u tangama: Evo kako joj stoje...

Zavodnik Orlando Bloom našao je novu djevojku koja je 19 godina mlađa od njega. Riječ je o manekenki Luise Laemmel koja je radila za svjetske brendove poput Calvina Kleina, L'Oreala i Vere Wang, a ima i diplomu iz psihologije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026