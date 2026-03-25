Maja i Šime otkrili 'jezik' svoje ljubavi: Ni nama nije idealno

Mnogi i dalje s dozom skepse gledaju na odnos Maje Šuput i Šime Eleza, uvjereni kako iza svega stoji dobro osmišljen PR. Ipak, par iz dana u dan sve manje ostavlja prostora za takve teorije. Zajedničkim pojavljivanjem na nedavnom crvenom tepihu ponovno su pokazali koliko su bliski i to bez imalo zadrške. Modno usklađeni i vidno raspoloženi, pjevačica i prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni' nisu skidali osmijeh s lica, a njihova energija bila je teško zanemariva.

- Nadopunjavamo se, slažemo se. Večeras sam Maji došao kao potpora - rekao je Šime za kamere IN magazina.

Zagreb: Modno usklađeni Maja Šuput i Šime Elez dolaze na dodjelu Večernjakove ruže

Njihov odnos već neko vrijeme intrigira javnost, a svaki njihov korak redovito puni medijske stupce. Posebno zanimanje izazivaju njihova putovanja, koja često djeluju spontano, ali ipak zahtijevaju barem minimalan dogovor.

- Korak naprijed, dva nazad i onda opet tri naprijed, ali u suštini uvijek se dogovorimo i uvijek izađemo na zelenu granu, nađemo taj zajednički jezik i dok je tako dobro je - kaže Šime.

- Ako imaš malo vremena i ako imaš s kim, onda ni nije tako teško nać destinaciju ili način na koji ćemo provest slobodno vrijeme!' - dodala je Maja.

Na pitanje o sljedećem putovanju, par je ostao tajanstven.

- Ekskluziva! - istaknuo je Šime, dok je Maja u svom prepoznatljivom stilu dodala: 'Da, pa nećemo ti sve reći, ali sigurno nećemo baš tamo sjediti kući'.

Iako ih dijeli 19 godina razlike, čini se kako im to ne predstavlja nikakvu prepreku. Dapače, razlike nadoknađuju zajedničkim interesima i sličnim pogledom na život. Najčešće 'rasprave', kako sami kažu, svode se na vrlo svakodnevne stvari.

- Šta ćemo paliti na televiziji i koju ćemo sortu vina otvoriti - otkrio je Šime.

- I šta ćemo jest, dosta je da - dodala je Maja.

No, kako tvrde, ni tu nema mnogo filozofije.

- Ma to je sve dogovor u svega 15 sekundi - kaže Šime, a Maja se nadovezuje: 'Da, ali imamo iste afinitete tako da nije problem. Problemi i nekakva ključna pitanja mislim da dolaze, kak bi rekla, s godinama'.

- A sreća, godina još nemamo, mladi smo duhom boje - dodao je Šime.