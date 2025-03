Maja iz Savršenog izdala knjigu o intimnim odnosima: 'Evo što je prvi korak do vašeg užitka...'

Nekadašnja košarkaška trenerica Maja Grintal iz 'Gospodina Savršenog' pobudila je interes javnosti, kao i svojih konkurentica otkrivši da se bavi savjetovanjem oko intimnih odnosa. Ona je somatska savjetnica za seks, intimnost i odnose, koja je 'Savršenom' Šimi poklonila prvi primjerak svoje knjige 'Put prema užitku' na hrvatskom, a ekskluzivno smo je dobili i mi.

Foto: instagram/RTL

Maja se potrudila da utančine opiše svaki dio spolnih organa i kako ih 'pokrenuti' do vrhunca intimnih užitaka.

Sam sadržaj knjige otkiva do kuda seže ova naoko jednostavna tema pa Maja navodi: "Stidne usne – trebamo li ih se dosita stidjeti?", "Klitoris je veći nego što mislite", "Ženska prostata", "Anus i analna penetracija"...

No dotakla se i posebnih vježbi te ih je podijelila u rubrike: 'Penis u ogledalu', Vulva u ogledalu', 'Orgazmičko disanje', 'Dva načina masturbacije'...ali su tu vježbe koje ne možete sami prakticirati poput 'Tri sata intimnosti', 'Dočaraj joj raj', 'Dočaraj mu raj' kao i 'Yab Yum Njam'...

Foto: instagram/RTL

Za Yab Yum položaj u našim krajevima reklo bi se 'sjedni mi u krilo', a Maja kroz osam točaka pojašnjava kako izvoditi vježbu u kojoj je ključno disanje. Jedan udiše, drugi izdiše...i da , sve to možete i odjeveni.

- Da, i žene imaju prostatu. Ženska prostata ili Skeneove žlijezde za skeniranje (eng. Skene's glands) su dvije žlijezde, smještene svaka na donjoj strani otvora mokraćne cijevi, homogene su muškoj prostati. Njihov zadatak je podmazivanje otvora uretre i podmazivanje vagine tijekom uzbuđenja. Istraživači navode da su ove dvije žlijezde također izvor ženske ejakulacije – opisuje Maja u knjizi.

A evo zbog čega se kaže da muški često 'misle donjom glavom': "Mi žene imamo manje razvijenu vezu između mozga i genitalija od muškaraca, stoga u prosjeku manje uživamo u seksu. To ne znači da ne možemo naučiti uživati. Prvi korak do užitka je poznavanje vlastite anatomije."

Do detalja je Maja proučila ljudsko tijelo kad su u pitanju seksualni užici i ništa ne prepušta slučaju. I otkriva kako zadržati strast u dugim vezama: "Za maženje trebamo odvojiti najmanje 10 minuta dnevno"

Foto: instagram/RTL

A za sve koji nisu sigurni gdje se nalazi G-točka, Maja otkriva da to nema veze s 'točkom' pa kaže: "G-točka zapravo nije točka, već je rebrasto erogeno područje veličine novčića od dva eura smješteno na prednjoj strani vaginalnog zida oko 3 do 7 centimetara od ulaza u vaginu. Stimulirajući to područje u osnovi se stimulira klitoris s unutrašnje strane vagine."

Foto: Instagarm/RTL

Sve detalje oko predigre i svakog mogućeg zanosa su u Majinom 'Putu prema užitku' gdje nema srama ni granica i sve je upotpunjeno crtežima za one koji se nazivaju 'vizualnim tipovima'.

I za kraj, po Maji, kunilingus muškarci i žene sasvim drugačije doživljavaju jer kaže: "Muškarci se uzbuđuju i spremni su da dodirnu svoj penis i penetriraju. Za njih je oralni seks samo predjelo. Za žene je oralni seks već cijeli obrok."

Teško se ijedan gospodin, savršeni ili ne, može nositi s ovakvim predzadnjem družice.