Maja je požalila što je otišla na manikuru zbog natjecatelja: 'Da sam znala, ne bih ih napravila'

Umjetnik Benaris Šljivo u 'Supertalent' je došao sa zadatkom da svoj talent crtanja prenese na žiri i voditelje.

Prije nastupa je otkrio detalje iz svog zanimljivog života.

- Upoznao sam osobu iz Argentine, koja mi je objasnila za tu aplikaciju couchsurfing i ja sam je počeo koristiti. U međuvremenu sam upoznao dosta ljudi iz svijeta, Kine, Londona, Francuske, Kazahstana. Od svih tih ljudi, upoznao sam i svoju ženu Aki s kojom sad imam dijete. Ona je iz Japana, izvorna Japanka, dijete mi je prelijepo, kombinacija Japana i Bosne.Trebao sam ja i ranije ići u Japan, međutim malo me strah, znam da je sve drugačije, žena Aki mi je sve to rekla, da su previše precizni što ja ne znam kako ću se kao Japanac tu snaći - ispričao je Benaris.

Foto: NOVA TV

- Trenutno se bavim proizvodnjom organske hrane, povrća i voća, i crtam portrete olovkom. U prvom razredu učiteljica je rekla da nacrtamo divlje životinje, ja sam to nacrtao, sutra otišao u školu i učiteljica mi je dala jedan i rekla da pozovem mamu jer nije vjerovala da sam ja nacrtao. U mojoj 23. godini djevojka koju sam poznavao je bila na akademiji i crtala je. Kada mi je pokazala neke crteže, ja sam rekao da bih ja to znao nacrtati, ona je rekla da to nije lako, ali da probam. Ja sam probao, a prvi portret je odmah ispao poprilično dobar. Nemam iskustva s pozornicama, nisam nikad bio pred toliko ljudi pa ćemo vidjeti, valjda neće srce zalupati - predstavio se.

Žiri su zbog njegovog nastupa na stolu dočekali papiri i olovke, a onda im je on objasnio zašto je to tako.

- Ja ću crtati, a vi ćete pokušati crtati sa mnom - objasnio im je.

Foto: Luka Dubroja

Beno je uposlio žiri, a pridružili su im se i Igor i Frano. Žiri je bio jako zbunjen.

- Beno, meni je najgore, ja da sam znala da vi dolazite, pa ja ne bi na manikuru išla - rekla je Maja i pokazala nokte.

Svi su zajedno crtali oko, pa na kraju pokazali svoje radove, a onda ih je Beno ocijenio.

- Jesam ja shvatila da sam ja pobijedila u svemu ovome? Dame i gospodo - našalila se Maja.

Foto: Luka Dubroja

- Dakle, ja sam crna ovca u obitelji, moja mama je slikarica. Ja u životu nisam ništa nacrtala na ovoj razini, ja samo to moram reći, ja ovo nosim doma - rekla je Martina.

- Talent je zapravo pokazati da vi možete nešto nacrtati i ljude educirati u tome, je li tako? - pitala je Martina Benarisa.

- Pa da, to je kompletan talent, možda ima ljudi koji crtaju bolje od mene, ali ja sam primijetio da ja dobro objašnjavam - rekao je Benaris.

Foto: NOVA TV

- Obzirom na rezultate ja moram priznati da ste mene fino educirali i da sam ja zadovoljna - komentirala je Maja.

- Neobična točka, ne znam što bih rekao o puštanju dalje jer sam ovo više shvatio kao radionicu - komentirao je Davor.

- Zaintrigirao si me, uspio si u meni potaknuti svojevrstan žar da možda sad u ovim godinama krenem crtati, a to je apsolutni talent - rekla je Martina.

Benaris ipak nije prošao dalje jer je imao dva 'ne' i dva 'da'.