PUKNUO JOJ JE KOSTIM

Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
1
Marija Bistrica: Koncert Maje Šuput | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako nam je ispričala čitateljica, Maja Šuput je nakon nezgode na pozornici zatražila iz publike majicu. Javio se jedan gospodin, dao joj svoju košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat...

Maja Šuput imala je malu nezgodu na koncertu u općini Tkon na Pašmanu u ponedjeljak navečer. Naime, na pozornici joj je puknuo kostim. 'Treba mi jedna muška osoba koja će mi doći i dati majicu sa sebe, a ja njemu dam svoj grudnjak', rekla je Maja na pozornici, a sve je snimila čitateljica 24sata. 

- Jedan gospodin joj je dao košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat. Tražio je da se njegove supruga i kćer fotografiraju sa Šimom. Maja je rekla da će to omogućiti na kraju večeri, što i je - ispričala nam je čitateljica te dodala kako je pjevačica na kraju koncerta poručila muškarcu da dođe na obližnji balkon. 

SVE STIGNE FOTO Vruće ljeto Maje Šuput: Objavila da se razvela, uživa sa Savršenim, pokazuje figuru
FOTO Vruće ljeto Maje Šuput: Objavila da se razvela, uživa sa Savršenim, pokazuje figuru

- Tamo je stvarno sjedio Šime, a nakon koncerta i ona je otišla gore do njega - ispričala nam je čitateljica. 

U utorak se o tome oglasila i sama Maja koja je na svojem Instagramu, a u obliku storyja, objavila fotografiju s pozornice. 

- Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu koji mi je dao košulju kad mi je kostim puknuo - napisala je Maja. 

Foto: Instagram

