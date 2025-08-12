Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'

Maja Šuput imala je malu nezgodu na koncertu u općini Tkon na Pašmanu u ponedjeljak navečer. Naime, na pozornici joj je puknuo kostim. 'Treba mi jedna muška osoba koja će mi doći i dati majicu sa sebe, a ja njemu dam svoj grudnjak', rekla je Maja na pozornici, a sve je snimila čitateljica 24sata.

Pokretanje videa... 00:57 Šuput na koncertu nudila svoj grudnjak u zamjenu za košulju: 'A je l' može fotka sa Šimom?' | Video: čitatelj/24sata

- Jedan gospodin joj je dao košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat. Tražio je da se njegove supruga i kćer fotografiraju sa Šimom. Maja je rekla da će to omogućiti na kraju večeri, što i je - ispričala nam je čitateljica te dodala kako je pjevačica na kraju koncerta poručila muškarcu da dođe na obližnji balkon.

- Tamo je stvarno sjedio Šime, a nakon koncerta i ona je otišla gore do njega - ispričala nam je čitateljica.

U utorak se o tome oglasila i sama Maja koja je na svojem Instagramu, a u obliku storyja, objavila fotografiju s pozornice.

- Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu koji mi je dao košulju kad mi je kostim puknuo - napisala je Maja.

