Maja sjedi zaručniku u krilu, ali u krevet radije ide s Grubnićem

Znaš li možda neke hrvatske riječi, upitala je pjevačica Maja Šuput (38) tamnoputog modela Izua Okora koji je sudjelovao u snimanju njezinog spota za pjesmu 'Ilegalno' u Dubaiju. Okoro je znao samo psovke kao 'u piz** materinu' i 'dobra pič**', a jedini 'pristojan' izraz bio je 'dobra riba'.

Foto: Instagram

- Ništa ga ja nisam naučila - rekla je pjevačica smijući se njegovom poznavanju hrvatskih riječi. Šuput je povela na snimanje spota u Dubai svoju 'ekipu iz snova' u kojoj je bio modni stilist Marko Grubnić (35), vizažistica Lada Mitrašinović i frizerka Valentina Čajo. Podrška joj je u radu i njezin novopečeni zaručnik Nenad Tatarinov (34) koji je navodno zbog fotografiranja s dragom izgubio posao hotelskog direktora pa ima vremena pratiti pjevačicu.

Foto: Instagram

- Najbolje je kada nakon napornog dana odmoriš u krilu ljubavi i podrške - rekla je Maja. Pjevačica je sjela na zaručnika Nenada te pokazala što znači prava ljubav, a s ekipom sa snimanja spota se fotografirala u krevetu.

Foto: Instagram

- Radni dan broj dva. Mislim da smo najbolja ekipa za reklamirati pastu za zube. Sponzori, očekujemo vaše ponude - komentirala je Maja fotografiju, no ravnotežu je ipak pokvarila njezina frizerka prekrivši usta. Pjevačica je ekipu povela i u pustinju, a na putu do tamo Grubnić je zaspao pokraj njezinog zaručnika na zadnjem sjedištu. No stilist se probudio na vrijeme za fotografiranje.

Foto: Instagram

- Spavaš li mirno Samantha Jones - napisala je Maja pokraj slike na kojoj je pozirala s Modnim mačkom, frizerkom i vizažisticom povezujući scenu s filmskim nastavkom serije 'Seks i grad' kada su četiri prijateljice otišle na zajedničko putovanje u Abu Dhabi.

Foto: Instagram

Pjevačica se prijateljima i fanovima prošlog tjedna pohvalila da se zaručila za Nenada još početkom siječnja ove godine kada su bili na ljetovanju na Maldivima. Par je o zarukama šutio dva mjeseca, a Šuput je skupocjeni prsten uspješno skrivala od javnosti. Pokazala je prvi put kada je u Zagrebu vježbala s prijateljem Grubnićem. Prsten se nadzirao ispod rukavice za fitness, a tada još nitko nije posumnjao da Maja i Nenad žele ozakoniti vezu.