Maju Šuput nije zanimao Messi ni Beckham: 'Ja sam se samo htjela slikati s Victorijom...'

Kraljica dobre zabave, Maja Šuput (44), dok je punila baterije na odmoru u Miamiju, u talijanskom restoranu srela je Messija i Beckhama, piše INmagazin.

- Bili su tri stola od nas. A moj muž ovako gleda i kao nije mi ništa hm. Ali bila je i Victoria, ali to nisam skužila, to me Grubnić zvao ujutro, gle Victoria, kako se nisi išla slikat s njom. Pa nisam vidjela. Victoria je digla sliku iz istog restorana i njih. Žena mi je bila okrenuta leđima, nisam je vidjela. Ja bih se s njom slikala, pusti dečke - ispričala je Maja.

Na odmoru je bila sa suprugom Nenadom i sinčićem Bloomom.

Maja je otkrila kako su bili na odmoru jer je slomila nožni prst tijekom posljednjeg nastupa svoje ljetne turneje, na koncertu u Dubrovniku.

- Atmosfera je bila top i ja sam svom snagom skočila nogom na monitor i mali prst na nozi mi se okrenuo skroz naopačke - objasnila je Maja.

Zbog nezgode morala je na mjesec dana odgoditi snimanje videospota za svoju novu pjesmu 'James Bond'.