Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) uskoro će postati majka, a u petak ujutro razveselila je pratitelje na društvenim mrežama slikom s ultrazvuka.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput dužna za pričuvu

Na slici se vidi kako beba drži prstiće na licu.

- Baš sjedim nešto i razmišljam. Pametno mamino - napisala je Maja u opisu fotografije. Šuput je u osmom mjesecu trudnoće.

Pjevačica je nedavno rekla kako će sinu dati strano ime, ali ga još nisu smislili.

- To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?' - ispričala je nedavno Maja.