Maja Šuput je zbog 'nestašnih' kablova skoro završila na podu

Ono kad te zarucnik iznenadi u 5 ujutro nakon svirke 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 B -day girl 🥂🎂

A post shared by majasuput (@majasuput) on Sep 22, 2018 at 5:37am PDT